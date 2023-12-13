Ефросинина прокомментировала скандал с мужем Тринчер

Телеведущая сделала пост, в котором ответила на хейт.

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Ефросинина взяла паузу и по-своему отреагировала на ситуацию/ Коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая, волонтер и общественная активистка Маша Ефросинина ответила на недавний скандал, который разгорелся после ее интервью с певицей Анной Тринчер.

Тогда, причиной стала критика Ефросининой Тринчер за покупку новенького Porsche во время войны.

Бывший муж Тринчер, Волошин вступился за девушку и обвинил Ефросинину в двойных стандартах. Он отметил, что ведущая сама пришла на интервью в драгоценных украшениях, стоимость которых составляет тысячи евро.

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"Один момент, когда об этом может рассказывать человек, который сейчас находится на фронте или отдает все свои деньги на благотворительность. Но когда это делает Маша Ефросинина, которая в выпуске с Аней сидит в колье за 50 тысяч гривен и браслетах Cartier, которые стоят тысячи долларов. Если у тебя такая позиция, то зачем одевать на интервью Cartier. Это просто верх лицемерия", - возмутился блогер.

Между тем, Ефросинина взяла паузу и по-своему отреагировала на ситуацию. На своей странице в Instagram, она написала:

"На прошлой неделе мою фразу "раненые ребята лежат в больницах без обезболивания" большинство последователей профессионального манипулятора перевернули в иронический дротик — всем ужасно нравилось этим тыкать меня, извращая смыслы, которые были вложены мной в вопрос к Ани Тринчер. Но это и подсветило то, какое количество людей сегодня выбирает издеваться, высмеивать… а главное, игнорировать тот факт, что у нас реально переполнены больницы, что реально за каждого из нас сейчас погибает цвет нации".

Напомним, ранее мимо этой ситуации не смогла пройти 22-летняя жена Остапчука. Она посвятила ведущей целых три сториз, где критиковала Машу Ефросинину.

Ранее также Маша Ефросинина сообщила, что категорически не выйдет на одну сцену со скандальным телеведущим Владимиром Остапчуком.

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