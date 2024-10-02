"Едва вытерпела": певица Алена Тополя рассказала о своей ошибке

Alyosha поделилась не очень удачным опытом.

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Алена Тополя рассказала об уколах омоложения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger/

Украинская известная певица Елена Тополя (Alyosha) призналась, что однажды она сделала уколы в лоб, но ей не понравился результат.

В интервью для "Украинской правды" певица отметила, что она получила опыт.

"Когда-то давно я сделала уколы в лоб от морщин. Эту процедуру я едва вытерпела вообще. После нее у меня лицо стало просто... Я себе очень не нравилась. Я за то, чтобы мышцы работали, и мимика была такая, какая она есть от природы. Может, мне попалась не очень хорошая мастер, не очень профессиональная, может, молодая. Но это мне дало опыт", – призналась Алена.

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Также Alyosha отметила, что вернется к процедурам омоложения лет через десять.

"Но сейчас каждый день технологии развиваются, развивается косметологическая индустрия. Есть очень много средств, которые можно для себя подобрать. Не все подходит всем. Найдите свое средство ухода. У меня есть такие продукты, косметика, кремы, маски. Да, возможно, не регулярно пользуюсь, но я стараюсь, потому что мне уже не 18 и надо ухаживать за собой более тщательно", – рассказала Елена.

Кто такая Alyosha? Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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Напомним, ранее Алеша рассказала о том, как она прожила полтора года с детьми в США. Певица также отметила, что повторять такие эксперименты над своей семьей не намерена: она не хотела уезжать тогда, а сейчас лишь убедились, что для их с мужем пары разлука - не выход.

Ранее также муж Алены Тополи - Тарас Тополя признался, что не обладает теми личностными качествами, которые могли бы ему сохранять холодный ум на войне. Тем не менее на вопрос о том, готов ли он вернуться туда, у певца лишь один решительный и категоричный ответ.

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