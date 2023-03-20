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"Джигурда, отдай ей свои сапоги": неуклюжая Волочкова опозорилась перед людьми

20 марта 2023, 02:02
Пользователи сети не смогли сдержать смех, оценивая нелепый облик скандальной Анастасии Волочковой.
Анастасия Волочкова
Неуклюжая Волочкова опозорилась перед людьми / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова решила снять рекламу, но жестко опозорилась в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в смешном виде - верхняя пуговица ее костюма была расстегнута, а на ногах у нее были огромные ботинки.

Пользователи сети не смогли сдержать смех, оценивая нелепый облик скандальной балерины.

видео дня

"Ну когда будут другие ботинки. Джигурда , отдай ей свои сапоги", "Что-то Волочкова усыхает, всё худее и худее", "Вера, вы купили новые сапоги? Еще не решила Людмила Прокопьевна", "Без колготок? Неужели не холодно?", "Насть, у вас верхняя пуговка неправильно застёгнута, или жакет не по размеру? Про обувь ту вообще отдельная история", "Как же жалко, что нельзя поставить дизлайк", "Почему так руки трясутся?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова насмешила людей внешним видом
Волочкова насмешила людей внешним видом / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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