"Джигурда, отдай ей свои сапоги": неуклюжая Волочкова опозорилась перед людьми

Российская балерина Анастасия Волочкова решила снять рекламу, но жестко опозорилась в сети.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в смешном виде - верхняя пуговица ее костюма была расстегнута, а на ногах у нее были огромные ботинки.
Пользователи сети не смогли сдержать смех, оценивая нелепый облик скандальной балерины.
"Ну когда будут другие ботинки. Джигурда , отдай ей свои сапоги", "Что-то Волочкова усыхает, всё худее и худее", "Вера, вы купили новые сапоги? Еще не решила Людмила Прокопьевна", "Без колготок? Неужели не холодно?", "Насть, у вас верхняя пуговка неправильно застёгнута, или жакет не по размеру? Про обувь ту вообще отдельная история", "Как же жалко, что нельзя поставить дизлайк", "Почему так руки трясутся?", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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