Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли ждут ребенка

Рози Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем ждут второго ребенка. Первенец пары Джек родился в 2017-м году.

О своем положении Рози сообщила достаточно оригинальным способом - через карусель фото в Instagram. Она показала селфи в нарядах своего бренда, так, что последнее - 7-е фото стало сюрпризом. Она беременна, и уже явно прошел первый триместр.

"Та-даааам!", - написала она, отметив тегом что это "раунд 2" - для тех, кто не понял.

Рози Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/

Всего за пару минут эта новость и фото собрали 100 тысяч лайков.

Модель поздравляют и пишут множество комплиментов и приятных поздравлений.