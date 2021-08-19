Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли ждут ребенка

Британская супермодель сообщила о беременности оригинальным способом.
Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем ждут второго ребенка. Первенец пары Джек родился в 2017-м году.
О своем положении Рози сообщила достаточно оригинальным способом - через карусель фото в Instagram. Она показала селфи в нарядах своего бренда, так, что последнее - 7-е фото стало сюрпризом. Она беременна, и уже явно прошел первый триместр.
"Та-даааам!", - написала она, отметив тегом что это "раунд 2" - для тех, кто не понял.
Всего за пару минут эта новость и фото собрали 100 тысяч лайков.
Модель поздравляют и пишут множество комплиментов и приятных поздравлений.
Автор: Александр Галаджий