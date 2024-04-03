Джанабаева сняла обручальное кольцо и показалась в обнимку с неизвестным мужчиной

Альбина Джанабаева заинтриговала поклонников снимком без обручального кольца и с мужчиной.

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Альбина Джанабаева показала новый клип / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию о вторжении России в Украину, недавно намекала на развод с певцом Валерием Меладзе, а теперь появилась без обручального кольца.

На своей странице в соцсетях Альбина сообщила, что через несколько дней выпустит новую песню. Премьера состоится всего за несколько дней до её дня рождения — 9 апреля Джанабаева будет отмечать 45-летие.

видео дня

Джанабаева также показала отрывок клипа на новую песню. На видео она обнимает мотоциклиста во время экстремальной прогулки по горной дороге. Поклонники певицы обратили внимание на то, что Альбина снялась в этом клипе без обручального кольца.

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

Альбина Джанабаева - последние новости по теме

Добавим, ранее Альбина Джанабаева, которая удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.

А также Альбина Джанабаева поделилась в своих соцсетях редким снимком старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

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