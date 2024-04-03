Джанабаева сняла обручальное кольцо и показалась в обнимку с неизвестным мужчиной

Российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию о вторжении России в Украину, недавно намекала на развод с певцом Валерием Меладзе, а теперь появилась без обручального кольца.
На своей странице в соцсетях Альбина сообщила, что через несколько дней выпустит новую песню. Премьера состоится всего за несколько дней до её дня рождения — 9 апреля Джанабаева будет отмечать 45-летие.
Джанабаева также показала отрывок клипа на новую песню. На видео она обнимает мотоциклиста во время экстремальной прогулки по горной дороге. Поклонники певицы обратили внимание на то, что Альбина снялась в этом клипе без обручального кольца.
Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
Альбина Джанабаева - последние новости по теме
Добавим, ранее Альбина Джанабаева, которая удивила поклонников своим внешним видом и схожестью с певицей Мадонной, провела ряд неудачных косметических процедур.
А также Альбина Джанабаева поделилась в своих соцсетях редким снимком старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.
Читайте больше:
- Валерий Меладзе раскрыл причину развода Брежневой с его братом
- У Валерия Меладзе отобрали бизнес в РФ - СМИ
- Валерий Меладзе скоро станет дедом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред