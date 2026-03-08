Укр
Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

Алена Кюпели
8 марта 2026, 08:40
Дочь предательницы Лорак высмеяли в сети за косноязычее.
Ани Лорак, София Налчаджиоглу
София Налчаджиоглу пришла на концерт к маме / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Что сказала дочь Лорак
  • Почему ее высмеяли в комментариях

Дочь российской певицы Ани Лорак, которая позорно молчит о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, пришла к своей матери на концерт.

Как известно, концерт артистки-запроданки прошел в Москве и на нем она успела красиво унизить путиниста Киркорова.

После концерта журналисты обратились к дочери артистки, чтобы та немного рассказала о себе. Стоящая рядом Лорак пыталась помочь дочери Софии высказать свое мнение и "вспомнить" интересы. Однако получилась это слабо и вымучено.

Так, дочь Лорак рассказала, что она не знает, что любит.

"Ну чем ты увлекаешься", - подсказывает ее мать.

Дочь Лорак облажалась на концерте
Дочь Лорак облажалась на концерте / Скриншот Instagram/showbusiness_24

София Налчаджиоглу ответила, что любит смотреть фильмы и "анализировать режиссеров".

"Я с первого класса занималась в актерской школе, ходила в театральные студии. Потом интерес как-то отпал", - добавляет она.

Девочка также добавила, что ее главное хобби - это ее блог. "Потому что я, типа, снимаю", - говорит она.

Дочь Лорак об увлечениях
Дочь Лорак об увлечениях / Скриншот Instagram/showbusiness_24

Пользователи в комментариях отметили, что у Софии - проблема с постановкой речи.

"У нее не правильно поставлена речь.девочка не плохая, но надо ей по работать над собой...", "Читать нужно больше, речь будет как "песня", "Господи, двух слов связать не может", "Да найдет себе верблюда ,как мама....посмещище", - пишут пользователи сети.

Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

