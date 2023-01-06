'Две устрицы': известный продюсер пояснил, почему братья Меладзе достойны бойкота

Продюсер Михаил Ясинский оценил "аполитическую" позицию братьев-грузин Меладзе, которые неоднозначно отреагировали на войну в Украине.

Известный продюсер пояснил, почему братья Меладзе достойны бойкота/ коллаж фото УНИАН

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский (известный по работе со Светланой Лободой, Олей Поляковой и Максом Барских) жестко прокомментировал в Facebook "аполитическую" позицию братьев-грузин Меладзе, которые довольно неоднозначно отреагировали на войну, развязанную РФ в Украине. Он назвал музыкантов "устрицами" и признался, что бойкотировал их с 2014 года, а недолюбливать начал в 2004.

Продюсеру украинских топ-звезд не понравилось, что Валерий и Константин Меладзе долго работали в России − после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

По словам Ясинского, в 2004 году Константин Меладзе очень некрасиво поступил по отношению к бывшей солистке группы "ВИА Гра" Светлане Лободе, назвав ее "недоразумением".

"Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на Евровидение и в жюри российского шоу "Голос", я бесился. Когда в 2021 году второй брат Меладзе выступал топом на сцене самого крутого украинского фестиваля Atlas Weekend, я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав", – подытожил продюсер.

Ясинский добавил фото скандальных братьев-музыкантов и подписал, что на кадре изображены "две устрицы".

Скандал с Валерием Меладзе

Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком. Видео было опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

К слову, сам певец публично осуждал войну, которую Путин развязал против Украины и на некоторое время покидал Россию. Но потом вернулся и снова поет на корпоративах россиян.

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