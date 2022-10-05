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Душил, бил по лицу и повредил спину: Джоли выдвинула новые обвинения Питту в домашнем насилии

5 октября 2022, 12:35

Шесть лет прошло с момента разрыва Бранджелины, а актеры все никак не могут окончательно выяснить отношения.

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Джоли обвинила Питта в избиении детей / ua.depositphotos.com

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в 2016 году начали бракоразводный процесс, который продлился три года, и сопровождался взаимными обвинениями супругов в различных аморальных действиях.

В заявлении на развод главными причинами размолвок значились алкогольная зависимость Питта и разные взгляды на воспитание детей, которых у пары 6 - Шайло Нувель, Нокс Леон и Вивьен Маршелин, рожденные Джоли от Питта, и Мэддокс, Пакс Тьен и Захара Марли - усыновленные. Все дети носят фамилию Джоли-Питт, и после окончательного развода актеров в 2019 году полная опека над ними досталась Анджелине.

Несмотря на то, что развод, казалось бы, закрыл все спорные вопросы в отношениях Бранджелины, Джоли продолжает бомбардировать Питта новыми обвинениями. Таблоид Page Six сообщает, что актриса возобновила свое заявление о том, что актер наносил телесные повреждения ей и детям.

Источник утверждает, что во время совместного полета на частном самолете супругов с детьми, Питт накинулся на одного из них, и пытался задушить. Другой ребенок получил удар в лицо.

Пострадала и сама Джоли: она пыталась заступиться за детей, прыгнула Питту на спину. Актер со всей силы откинулся назад на сидение, тем самым повредив бывшей супруге локоть и спину.

Джоли уже не единожды пыталась давать ход этому дело, однако ее последняя попытка (расследование ФБР в 2017 году) не принесла успеха - не нашлось достаточно оснований для выдвижения Питту обвинений.

Ранее украинская певица Настя Каменских показала фото, на котором видно, что она сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. Артистку заподозрили в расставании с Потапом.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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