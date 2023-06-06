Дроны над Москвой: Галкин снова высмеял террористическую Россию

Российский актер Максим Галкин снова высмеял россиян во время своего концерта.

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Максим Галкин пошутил про дроны над Москвой / Фото: Главред, Коллаж: Instagram/maximgalkin

Российский комедийный артист Максим Галкин, который не захотел оставаться в террористической России из-за ее нападения на Украину, в очередной раз высмеял свою родину.

Так, на одном из концертов в Турции, артист посмеялся над беспилотниками, которые несколько дней назад кружили над Москвой, сообщает пропагандистское издание Стархит.

Галкин в частности посмеялся над тем, что несмотря на то, что дроны летали прямо над их с Аллой Пугачевой замком, ни один из них не задел недвижимость четы.

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"Ну на то я замок и строил. Дроны летели прямо над ним, но не тронули — там аура хорошая! Опять же, колдовство", — шутил он.

В тот вечер артист также упомянул и свою жену Аллу Пугачеву, которую на России угрожают лишить всех регалий из-за ее антивоенной позиции. Между тем, Галкин убежден, что они с женой в этом плане неуязвимы. "Один не брал (госнаград у власти - авт.), вторая брала давно и у других", — иронизирует юморист.

Напомним, ранее российская звездная пара - Максим Галкин и Алла Пугачева, которые не стали поддерживать террористический путинский режим, появились в социальных сетях и порадовали своих фоловеров свежим фото.

Также ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

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