"Дреды и серьга в носу": мама Меган Маркл удивляет внешним видом королевскую семью

Меган Маркл и мама / reuters, purepeople.com

Меган Маркл и принц Гарри продолжают жить в США и воспитывать двоих детей. Мама герцогини Дория Рэгланд редко выходит на публику, но каждое ее появление становится поводом для сплетен.

Все дело в особом стиле, который предпочитает женщина.

Герцогиня Сассекская с большой любовью отзывается о маме. Когда Маркл и Гарри покинули Англию и перебрались в США, Дория только обрадовалась — она сможет видеть детей и внуков гораздо чаще.

Дории Рэгланд уже 66 лет. Внешний вид родительницы Маркл отличается от принятых королевских стандартов. Вот что о ней рассказывала дочь:

"Дреды. Серьга в носу. Она инструктор по йоге. Социальный работник. Делает лимонные пирожные", — цитирует Меган Marie Claire.

Сегодня мама Меган Маркл предпочитает элегантные серьги, но это только в случае, если представится повод.

А вот от чего она не избавилась даже на седьмом десятке - это стильные дреды.

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