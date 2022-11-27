"Дреды и серьга в носу": мама Меган Маркл удивляет внешним видом королевскую семью

Сегодня мама Меган Маркл предпочитает элегантные серьги, но это только в случае, если представится повод.
Меган Маркл и принц Гарри продолжают жить в США и воспитывать двоих детей. Мама герцогини Дория Рэгланд редко выходит на публику, но каждое ее появление становится поводом для сплетен.
Все дело в особом стиле, который предпочитает женщина.
Герцогиня Сассекская с большой любовью отзывается о маме. Когда Маркл и Гарри покинули Англию и перебрались в США, Дория только обрадовалась — она сможет видеть детей и внуков гораздо чаще.
Дории Рэгланд уже 66 лет. Внешний вид родительницы Маркл отличается от принятых королевских стандартов. Вот что о ней рассказывала дочь:
"Дреды. Серьга в носу. Она инструктор по йоге. Социальный работник. Делает лимонные пирожные", — цитирует Меган Marie Claire.
Сегодня мама Меган Маркл предпочитает элегантные серьги, но это только в случае, если представится повод.
А вот от чего она не избавилась даже на седьмом десятке - это стильные дреды.
Читайте также:
- Букингемский дворец стоит на ушах: Гарри и Меган жутко разозлили короля Чарльза III
- Принц Гарри и Меган Маркл устроили скандал: вспыли подробности "пожара" в королевской семье
- Испортила все одним поступком: Меган Маркл повторила роковую ошибку принцессы Дианы