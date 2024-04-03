Драматический исход для Украины и Хорватии - букмекеры про Евровидение-2024

Пятерка лидеров за месяц до Евровидение преобразилась до неузнаваемости.

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Евровидение-2024 - рейтинг букмекеров на сегодня / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Чем ближе начало конкурса Евровидение-2024, тем более интригующими становятся прогнозы букмекеров относительно того, кто же станет победителем. В начале февраля, сразу после украинского Нацотбора, дуэт alyona alyona & Jerry Heil стал безоговорочным лидером и удерживал эту позицию более двадцати дней.

В конце февраля Украину с пьедестала свергла Хорватия - эта страну ни разу не побеждала на Евровидении, но конкурсант этого года, Baby Lasagna с песней Rim Tim Dagi Dim, продержался на первой позиции рейтинга букмекеров более месяца.

Сейчас лидером с огромным отрывом от остальных конкурсантов стал Nemo из Швейцарии - 20% вероятности на победу. Еще неделю назад он занимал 4 место среди лидеров с девятью процентами.

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Что же касается Украины, то ее положение оказалось неутешительным: alyona alyona & Jerry Heil остаются в пятерке фаворитов, но всего лишь на 5 месте. Их вероятность победы на данный момент оценивают в 9%.

Таким образом турнирная таблица значительно изменилась за последнее время и сегодня пятерка лидеров выглядит так: Швейцария - 20%, Хорватия - 16%, Италия - 12%, Нидерланды - 10%, Украина - 9%.

Евровидение-2024 - рейтинг букмекеров на сегодня / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, под каким номером Украина выступит на Евровидении-2024. alyona alyona & Jerry Heil выпала честь представить свою страну в числе первых.

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