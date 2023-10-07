Доверие народа не вернуть: после позора Потап выпустил новую украинскую песню

На днях скандальный репер Потап выпустил новый украинский трек. 42-летний исполнитель попытался реабилитироваться после предыдущей провальной премьеры.
Во время полномасштабной войны в Украине Потап заработал не самую лучшую репутацию из-за пребывания за границей, а после из-за премьеры трека "Волонтерка".
В сети тогда разразился скандал из-за крайне неуважительного текста о волонтерах. В частности, причиной сканадала стали строки:
Где ночи провела? Я была с парнями, бойцами, я волонтерила.
В этот раз реп-исполнитель совершил попытку "работы над ошибками" и презентовал новую песню "Тихой ночи" в коллаборации с ещё одним исполнителем.
Несмотря на то, что текст нового трека довольно лояльный, судя по комментариям украинцев Потап, всё же, потерял доверие аудитории.
Напомним, после премеры скандального трека о волонтерах, гневно о Потапе отозвалась и Дарья Астафьева, которая с начала войны сутками волонтерила на пользу Украины.
Потап, в свою очередь, на скандалы вокруг себя реагировал спокойно и в "полемику" старался не вступать. Некоторые из слухов о себе и вовсе называл "смешными".
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