Доверие народа не вернуть: после позора Потап выпустил новую украинскую песню

Известный в Украине репер Потап вскоре после провальной премьеры выпустил новую песню "Тихой ночи".

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После позора Потап выпустил новую украинскую песню / коллаж: Главред, фото: скриншот

На днях скандальный репер Потап выпустил новый украинский трек. 42-летний исполнитель попытался реабилитироваться после предыдущей провальной премьеры.

Во время полномасштабной войны в Украине Потап заработал не самую лучшую репутацию из-за пребывания за границей, а после из-за премьеры трека "Волонтерка".

В сети тогда разразился скандал из-за крайне неуважительного текста о волонтерах. В частности, причиной сканадала стали строки:

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Где ночи провела? Я была с парнями, бойцами, я волонтерила.

В этот раз реп-исполнитель совершил попытку "работы над ошибками" и презентовал новую песню "Тихой ночи" в коллаборации с ещё одним исполнителем.

Несмотря на то, что текст нового трека довольно лояльный, судя по комментариям украинцев Потап, всё же, потерял доверие аудитории.

Комментарии к новой песне Потапа / скриншот

Комментарии к новой песне Потапа / скриншот

Напомним, после премеры скандального трека о волонтерах, гневно о Потапе отозвалась и Дарья Астафьева, которая с начала войны сутками волонтерила на пользу Украины.

Потап, в свою очередь, на скандалы вокруг себя реагировал спокойно и в "полемику" старался не вступать. Некоторые из слухов о себе и вовсе называл "смешными".

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