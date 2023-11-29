Уроженка Донецка, а теперь российская телеведущая и актриса Тутта Ларсен (Татьяна Романенко - авт.) скоро станет матерью оккупанта и убийцы. Женщина поддержала решение своего 18-летнего сына Луки идти служить в террористическую армию РФ.
Об этом она сообщила на своей странице в Телеграм.
"Ну что. Вы спрашивали, как у Луки дела, куда после школы, какие планы. Теперь могу доложить. Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации", - информирует она общественность.
По словам предательницы, решение убивать украинцев - было решением сына, которое он "жестоко отстаивал". "Мы приняли не сразу, но когда поняли, что все серьезно, поддержали. Я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном", - говорит украинка, сын которой самостоятельно принял решение стать убийцей.Она также просит молитв за своего оккупанта.
Передать "привет" матери оккупанта можно тут
Напомним, ранее российская актриса Яна Поплавская, которая за свою карьеру не сыграла ничего значительней Красной шапочки, когда была еще ребенком, теперь ударилась в ура-патриотизм и выпинала своего старшего сына, у которого есть справка о непригодности, на фронт.
Ранее Яна Поплавская, которая славится своей террористической позицией в отношении Украины и поддержала аннексию Крыма в 2004 году рассказала, каким вернулся ее сын Клим с войны.
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