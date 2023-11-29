"Достойное решение": украинская ведущая отправила сына убивать украинцев в армию РФ

Ведущая Тутта Ларсен теперь по-праву может считаться матерью оккупанта.

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Тутта Ларсен скоро станет матерью убийцы / Коллаж Главред, фото Тутты Ларсен Instagram, Telegram

Уроженка Донецка, а теперь российская телеведущая и актриса Тутта Ларсен (Татьяна Романенко - авт.) скоро станет матерью оккупанта и убийцы. Женщина поддержала решение своего 18-летнего сына Луки идти служить в террористическую армию РФ.

Об этом она сообщила на своей странице в Телеграм.

"Ну что. Вы спрашивали, как у Луки дела, куда после школы, какие планы. Теперь могу доложить. Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации", - информирует она общественность.

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По словам предательницы, решение убивать украинцев - было решением сына, которое он "жестоко отстаивал". "Мы приняли не сразу, но когда поняли, что все серьезно, поддержали. Я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном", - говорит украинка, сын которой самостоятельно принял решение стать убийцей.Она также просит молитв за своего оккупанта.

Тутта Ларсен гордится своим оккупантом / Скриншот Телеграм

Передать "привет" матери оккупанта можно тут

Напомним, ранее российская актриса Яна Поплавская, которая за свою карьеру не сыграла ничего значительней Красной шапочки, когда была еще ребенком, теперь ударилась в ура-патриотизм и выпинала своего старшего сына, у которого есть справка о непригодности, на фронт.

Ранее Яна Поплавская, которая славится своей террористической позицией в отношении Украины и поддержала аннексию Крыма в 2004 году рассказала, каким вернулся ее сын Клим с войны.

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