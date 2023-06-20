Дорофеева показала, как зацеловывает Кацурина

Украинская певица Надя Дорофеева, которая еще прошлым летом подтвердила свой роман с киевским ресторатором Мишей Кацуриным, поделилась нежным видео на своей странице в Instagram.
Певица показала нежности со своим возлюбленным, а также романтичные поцелуи. Оказалось, что этот пост появился не просто так на странице артистки. Таким образом она решила поздравить Кацурина с днем рождения.
"Люблю тебя совсем. С днем рождения, любимый", - написала Дорофеева.
На видео - сладкие поцелуйчики Дорофеевой и Кацурина:
Отметим, недавно появились слухи о том, что Дорофеева и Кацурин собираются пожениться в ближайшее время.
Кроме того, ранее в День женского здоровья артистка Дорофеева на своей странице в Instagram рассказала свою историю о том, как важно беречь себя и обращаться к врачу, как того требуют инструкции.
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