Она помешана: Виктория Бекхэм рассказала о запретном хобби 13-летней дочери

Дочь Виктории Бекхэм обожает делать макияж и даже контуринг.

Харпер Бекхэм пока не разрешают краситься / Коллаж Главред, фото Tiktok/victoriabeckham

Несмотря на прежнее неодобрение родителей, 13-летняя дочь Виктории Бекхэм Харпер пробует себя в мире бьюти-блогера.

Дочь стильной Виктории Бекхэм вышла в TikTok, чтобы продемонстрировать подростковый уход за собой перед церемонией вручения премии Harper’s Bazaar Women of the Year Awards 2024, где, как пишет Page Six, Харпер вручила своей матери награду.

Естественно, гламурный процесс Харпер включал в себя продукты от косметического бренда матери, запущенного в 2019 году.

Держа завитые ресницы и румяные щеки, Харпер сначала использовала карандаш для губ. Она профессионально подвела губы средством, а затем аккуратно растушевала его кистью.

Кто такая Виктория Бекхэм? Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Мама Виктория ранее призналась в интервью, что Харпер "помешана" на макияже, несмотря на то, что ей запрещено носить его вне дома.

"Она уже довольно давно может делать полный макияж лица и контуринг", — сказала мама четверых детей. "У нее хорошо получается делать это очень естественно. Поход в магазин косметики — ее любимое развлечение после школы. Если она хорошо сдаст тест, я отведу ее туда — это ее любимое занятие. Она помешана", - сообщила она.

Британские таблоиды сообщают, что стоимость только продуктов для губ - блеска и карандаша составила более 50 фунтов стерлингов (около 3 тысяч гривен).

