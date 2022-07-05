Дочь "путинистки" Шукшиной превращается в Халка: фото поразило сеть

Мария Шукшина воспитала спортивную дочь / Kp.ru

33-летняя дочь российской актрисы Марии Шукшиной, которая поддерживает путина и нападение россии на Украину, активно тренируется и набирает вес.

Анна Трегубенко активно хвастается достижениями в социальных сетях. В частности, на днях она выложила фото, сделанными во время купания на природе. В кадре дочь путинистrи хвастается накачанными мышцами рук.

Сейчас дочь актрисы активно набирает вес. Позже она планирует сбросить лишние килограммы и получит желаемый рельеф. "1 августа наконец-то на сушку", — подписала она снимок.

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Она явно довольна работой над телом. Фото блондинка сопроводила хэштегами о любви к себе и бодибилдингу. Подписчики поддержали эксперимент Анны.

"Мощно" - пишут подписчики/ Соцсети

"Прямо нимфа"; "Мощно выглядите! Представляю, какая красота будет после сушки"; "Баба Рембо", — восторгаются пользователи Сети.

Анна готовится к сушке/ Соцсети

Подписчики также пошутили о том, что девушка скоро превратиться в героя комиксов Халка.

/ Соцсети

Напомним, украинские певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые несколько лет работали и жили в россии и покинули ее из-за жестокой войны в Украине, теперь вряд ли смогут вернуть себе деньги за продажу собственной недвижимости в россии.