Она активно занимается спортом и пытается нарастить мышечную массу.
33-летняя дочь российской актрисы Марии Шукшиной, которая поддерживает путина и нападение россии на Украину, активно тренируется и набирает вес.
Анна Трегубенко активно хвастается достижениями в социальных сетях. В частности, на днях она выложила фото, сделанными во время купания на природе. В кадре дочь путинистrи хвастается накачанными мышцами рук.
Сейчас дочь актрисы активно набирает вес. Позже она планирует сбросить лишние килограммы и получит желаемый рельеф. "1 августа наконец-то на сушку", — подписала она снимок.
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Она явно довольна работой над телом. Фото блондинка сопроводила хэштегами о любви к себе и бодибилдингу. Подписчики поддержали эксперимент Анны.
"Прямо нимфа"; "Мощно выглядите! Представляю, какая красота будет после сушки"; "Баба Рембо", — восторгаются пользователи Сети.
Подписчики также пошутили о том, что девушка скоро превратиться в героя комиксов Халка.
Напомним, украинские певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые несколько лет работали и жили в россии и покинули ее из-за жестокой войны в Украине, теперь вряд ли смогут вернуть себе деньги за продажу собственной недвижимости в россии.