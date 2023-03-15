Дочь путиниста Машкова рассказала про тюремный срок: "Вы уже знаете, что нет жизни без свободы"

Мария Машкова назвала причину, почему боится возвращаться в РФ, пока преступный кремлевский режим у власти.

Мария Машкова рассказала, почему боится возвращаться в РФ / instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса Мария Машкова была одной из первых, кто заговорил публично о своей антивоенной позиции и поддержке Украины. Из-за этого от нее отвернулся отец, актер и ярый путинист Владимир Машков.

Сейчас Маша живет в США и домой возвращаться она не хочет из-за страха. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что в стране-агрессоре ее ожидает реальный тюремный срок согласно законопроекту "о дискредитации и фейках", который приняли в стране на болотах.

"Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о "дискредитации и фейках". Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в россию. Мне страшно. Перечитала Солженицына Архипелаг ГУЛАГ. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую", - пишет Машкова на своей странице в Instagram.

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Артистка вновь обратилась к украинцам - она прекрасно понимает, что не ей рассказывать нам о страхе, и единственное, чего ей хочется, так это краха преступного путинского режима в россии.

"Вы уже знаете, что нет жизни без свободы. Нам это лишь предстоит. Я не прошу нас понять. Сейчас не тот момент. Я не прошу нас простить. Это, если и произойдет, то лишь через поколения. ... Загадала, чтобы преступный режим в россии рухнул. В самый короткий срок. Победу Украине. Свободу россии от диктатора", - говорит Мария Машкова.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Также российский актер родом из Винницы Анатолий Белый, который открыто осудил войну в Украине, рассказал про травлю, которую он переживает из-за поклонников "русского мира".

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