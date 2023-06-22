Дочь Пугачевой Орбакайте с детьми порадовалась заграничному отдыху в Италии

Единственная дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, махнула отдыхать с младшими детьми не куда-нибудь в Геленджик, а в Италию.

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Орбакайте с младшими детьми, внуками Пугачевой, уехала в отпуск / коллаж Главред, фото УНИАН

Певица Кристина Орбакайте, единственная дочь легендарной советской поп-певицы Аллы Пугачевой, устроила семейным каникулам своим младшим детям ‒ естественно, за пределами страны-агрессора РФ.

Теперь Орбакайте отправилась в цветущую Италию. Туда она приехала с 11-летней Клавдией от мужа Михаила Земцова и 25-летним Дени Байсаровым ‒ от предыдущего партнера Руслана Байсарова. Артистка оделась в платье в цветочек с воздушными рукавами, а дети доверчива прильнули к ней.

"Ну что, ровно через год — мы в той же компании были во Франции, а сейчас мы в Италии. У Клавочки каникулы и у Денички", – сказала она.

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Орбакайте с детьми поехала в Италию / скриншот из видео

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также сообщалось, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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