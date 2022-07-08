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Дочь Поляковой похвасталась, в какой вуз поступила

8 июля 2022, 15:26

В недавнем интервью Ольга Полякова переживала о будущей учебе дочери.

Маша Полякова
Маша Полякова скоро станет студенткой/ instagram.com/mashapolyakova/

Дочь Ольги Поляковой поделилась в Instagram своим достижением.

Маша Полякова показала письмо о зачислении в британский ВУЗ, чем, очевидно очень гордится. "Поступила!" - написала она.

Отметим5 июля, на временно закрытой для пассажиров киевской станции метро Майдан Независимости состоялся большой благотворительный концерт Оли Поляковой и Макса Барских ‒ для бойцов ВСУ, волонтеров и их семей.

Полякова исполнила свои легендарные хиты ‒ "Королева ночи", "Счастливые люди", "Шлепки". Кроме того, от певицы на украинском зрители услышали легендарную "Чарівну скрипку" Нины Матвиенко, "Колискову" на мотив не менее легендарной "Мелодії" Мирослава Скорика. Также артистка порадовала зрителей премьерой нового трека ‒ "Оля".

Маша Полякова
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