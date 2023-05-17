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Дочь Киркорова набрала вес / Фото соцсети

В сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.

Оказалось, что дети Киркорова появились на премьере мультфильма "Трио в перьях-2". Их туда сводил 90-летний отец знаменитости, такой же ограниченный приверженец войны, как и его сын - Бедрос Киркоров.

Когда фото появилось в сети, поклонники сразу же стали обсуждать внешний вид дочери Киркорова - Аллы Виктории, которая выглядела сильно округлившейся. Некоторые из них прямо спрашивали, что же случилось с девочкой и не заболела ли она.

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Пока сам Киркоров не комментирует изменения в фигуре своей дочки, но, как показывает практика - это вопрос времени. В скором времени, Киркоров набросится на очередную "жертву", которая попадется под его руку.

Алла-Виктория Киркорова сильно округлилась / Фото из Instagram/kirkorov

Отметим, ранее российский певец Филипп Киркоров, который перекроил себя с ног до головы и даже приделал себе новые ягодицы, начал во всю использовать их во время своих концертов.

Кроме того, Главред также сообщал о том, что он решил часть букетов, которые зрители подарили ему во время концертов отнести и оставить возле пресловутого "вечного огня" в Александровском саду неподалеку от Кремля. При этом певец-путинист решил поэксплуатировать детский труд – букеты ему помогал тащить его маленький, девятилетний, сын Мартин.

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