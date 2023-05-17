УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Дочь Киркорова сильно набрала вес и прячется за мешковатой одеждой

Алена Кюпели
17 мая 2023, 22:42 обновлено 17 мая, 22:49
10
Дочь Киркорова набрала вес
Дочь Киркорова набрала вес / Фото соцсети

В сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.

Оказалось, что дети Киркорова появились на премьере мультфильма "Трио в перьях-2". Их туда сводил 90-летний отец знаменитости, такой же ограниченный приверженец войны, как и его сын - Бедрос Киркоров.

Когда фото появилось в сети, поклонники сразу же стали обсуждать внешний вид дочери Киркорова - Аллы Виктории, которая выглядела сильно округлившейся. Некоторые из них прямо спрашивали, что же случилось с девочкой и не заболела ли она.

видео дня

Пока сам Киркоров не комментирует изменения в фигуре своей дочки, но, как показывает практика - это вопрос времени. В скором времени, Киркоров набросится на очередную "жертву", которая попадется под его руку.

Алла-Виктория Киркорова сильно округлилась
Алла-Виктория Киркорова сильно округлилась / Фото из Instagram/kirkorov

Отметим, ранее российский певец Филипп Киркоров, который перекроил себя с ног до головы и даже приделал себе новые ягодицы, начал во всю использовать их во время своих концертов.

Кроме того, Главред также сообщал о том, что он решил часть букетов, которые зрители подарили ему во время концертов отнести и оставить возле пресловутого "вечного огня" в Александровском саду неподалеку от Кремля. При этом певец-путинист решил поэксплуатировать детский труд – букеты ему помогал тащить его маленький, девятилетний, сын Мартин.

Вас также может заинтересовать:

Филипп Киркоров
Реклама

Главное за день

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

22:48 Украина
"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

22:16 Политика
Наступит крах империализма Путина: Шольц откровенно высказался об окончании войны в Украине

Наступит крах империализма Путина: Шольц откровенно высказался об окончании войны в Украине

21:08 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:48

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

22:42

Дочь Киркорова сильно набрала вес и прячется за мешковатой одеждой

22:33

Наступит настоящее пекло из-за Эль-Ниньо: на Землю обрушатся самые жаркие 5 лет в историиВидео

22:27

Шарлиз Терон рассекретила своего нового бойфренда-модель

22:16

"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения ЛукашенкоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:12

Блюдо придется вылить: сколько лаврового листа нужно класть в суп

21:55

"Окоп смерти": пленный "вагнеровец" рассказал о бешеной "мясорубке" на фронтеВидео

21:41

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

21:22

Без Брюса: жена больного Уиллиса закатила вечеринку с его бывшей

Реклама
21:08

Наступит крах империализма Путина: Шольц откровенно высказался об окончании войны в УкраинеВидео

21:07

Бывший жених Волочковой до полусмерти избил молодую жену: балерина защищает Кузнецова

20:32

Пуля была в миллиметрах от сердца: после тяжелого ранения воин из Донбасса снова защищает УкраинуВидео

20:22

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

20:21

В Украину несется рекордная жара: синоптики назвали датыВидео

19:24

Загадка, которая заставит бросить себе вызов: нужно найти странную лошадь за 8 секунд

19:20

Путинский Кинжал оказался таким же фуфлом, как и все остальное российское оружиемнение

19:11

Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с РоссиейВидео

18:51

Как убрать лишнюю соль из селедки: неожиданный способ спасти любимый продукт

18:45

Депутат от СН Трубицын не пришел на суд по обвинению во взяточничестве, потому что уже сбежал из Украины, - эксперт

18:40

"Так покиньте уже": из России выгоняют Симоньян

Реклама
18:39

Лукашенко не болен, это инсценировка - генерал МаломужВидео

17:56

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - ЭрдоганВидео

17:53

Вышли из окопа за несколько секунд до "прилета": военные засняли неимоверное спасение побратимовВидео

17:39

"Сам показал, где деньги": бывший глава Верховного суда оценил свое задержание по делу о взятку

17:17

Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью - МаломужВидео

17:06

Одна из стран СНГ все больше боится нападения России: Reuters удивил подробностямиВидео

16:57

Капали слезы, капали: Джонни Депп заплакал от овации зрителей на Каннском фестивале

16:44

Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАРВидео

16:36

"Меня арестовали за правду о войне": украинец Роднянский сделал неожиданное признание

16:31

Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером

16:10

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

16:07

Почему 18 мая нельзя оставлять грязную посуду в доме: приметыВидео

16:01

"Да, мы любим друг друга": Ирина Билык высказалась про слухи о ее романе с Димой КоляденкоВидео

15:57

Необычная история обычного явления: кто придумал комнатные растения

15:57

ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУВидео

15:47

200 000 убитых врагов – подтверждение, что Украина прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, - Палатный

15:32

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

15:30

В Польше украинцы-беженцы имеют право на многотысячную помощь деньгами: кто подпадаетВидео

15:11

У Орбана сплясали под дудку Путина: "наехали" на ЕС и НАТО за военную помощь УкраинеВидео

15:10

Маляр рассказала, какие три области больше всего страдают из-за обстрелов России

Реклама
15:09

"Подметала волосы в парикмахерской": Бейонсе рассказала с чего начинала свою карьеру и показала фото

15:05

Что можно приготовить на ужин быстро и вкусно: восхитительный рецепт полезного салата за 5 минутВидео

14:28

Шакира выпустила трогательный клип, в котором спела с сыновьями от Жерара ПикеВидео

14:19

Кристина Соловий впервые прокомментировала роман с Сергеем Жаданом

14:12

Украина может за пару месяцев освободить Крым и запустить перспективу краха режима Путина – МаломужВидео

13:57

Нужно ли мыть овсяную крупу перед варкой: главная ошибка неопытных хозяек

13:57

Потап расставил точки над "i" по поводу своего развода с Каменских

13:46

Лавров в истерике угрожает ответом РФ из-за передачи Украине ракет Storm ShadowВидео

13:15

В Беларуси "ткнули носом" Путина и назвали условие размещения у себя ядерного оружияВидео

13:14

Что нельзя ставить в спальне: цветы, которые дарят головную боль и плохую энергию

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять