Дочь Инны Мирошниченко захейтили в Сети - блогерша жестко ответила

Украинская юристка и блогерша Инна Мирошниченко воспитывает троих детей в атмосфере свободы самовыражения. Сегодня на своей странице в Instagram она опубликовала серию забавных видео, на которых ее пятилетняя дочь Мия громко поет в игрушечный микрофон.
"В Киеве 07:52, время просыпаться! Доброе утро, уважаемые соседи! Пойдем будить соседей на других этажах! Или может в других домах", - подписала перфоманс своего старшего ребенка Мирошниченко.
В Сети комичность ситуации многие не оценили, и стали критиковать маленькую Мию и ее родителей. Инна выступила на защиту своего ребенка, и поставила на место обидчиков.
"Прежде чем критиковать кого-то (в данном случае меня), учтите то, что мир шире, чем вам кажется. ... Мы осознанно воспитываем свободных детей. Но мы не инфантильные создания. Мы учли это при покупке квартиры и зонировании пространства. У нас лишь с одной стороны есть соседи, и это кухня. Все остальные комнаты граничат с воздухом и шахтой лифта. Сверху нас никого нет. Под нами многодетная семья, с которой мы всегда на связи и знаем расписание друг друга. Ну и звукоизоляция существует уже не первый год на рынке. Дети должны иметь пространство, где они могут быть собой. Мы сделали такое пространство дома. И нет, никто не жалуется", - пишет Инна Мирошниченко.
Кто такая Инна Мирошниченко?
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
Ранее Тимур и Инна Мирошниченко рассекретили, сколько детей планируют завести. Блогерша призналась, что муж вдохновляет ее дарить любовь всем, кто в этом нуждается.
Также заплаканная юристка и блогерша Инна Мирошниченко показала честное фото. Она поделилась, как переживает стресс, связанный с воспитанием троих детей, чтобы своим примером подбодрить всех уставших мам.
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