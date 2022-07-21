Дочь актера-путиниста Владимира Машкова рассказала о своей единственной мечте про Путина

Мария Машкова мечтает увидеть Путина в суде в Гааге / instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса Мария Машкова не без сожаления, но разорвала всяческие отношения со своим отцом, актером и заядлым путинистом Владимиром Машковым. Артистка осудила войну в Украине в первые же дни полномасштабного вторжения, и продолжает стоять на стороне украинцев.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, снятое в Киеве, год назад. В подписи к ролику артистка сожалеет, что российская власть отнимает будущее у украинцев и россиян.

"Мое утро начинается одинаково. Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но она идёт. Пусть на Патриках в центре Москвы такое ощущение и отсутствует. Но Россия, по-прежнему, убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага", - с горечью сообщает Машкова.

Она уверена: во всем горе и несчастьях, которые сейчас происходят в Украине, виноват Путин. Поэтому ее единственной мечтой сейчас является суд для президента-диктатора.

"Я пару месяцев назад писала, что хочу увидеть В.В. Путина в Гааге, отвечающим за разрушения жизни людей сразу в двух странах. Моей в частности. Желание переросло в мечту. Единственную, на данный момент. Мои мечты имеют свойство сбываться, но в этот раз я постараюсь мечтать изо всех сил. Как никогда прежде", - поделилась актриса.

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Напомним, ранее известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.

Его дочь, актриса Мария Машкова, в свою очередь убеждена в неопровержимости преступления Путина против Украины и мира, за что его, а также самого Машкова, как преданного слуги путинской тирании, будет ждать трибунал.

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