До Пугачевой и статуса иноагента: Максим Галкин показал редкое фото

Российский комик и шоумен Максим Галкин решил удариться в ностальгию и философию, и потешил поклонников редким фотопортретом из личных архивов. Снимок появился на странице артиста в Instagram.
На нем изображен совсем юный Галкин, который потирает лоб с задумчивым взглядом. "В актерской профессии, каждый вечер выходя из-за кулис на сцену, ты снова в начале пути…" - подписал фото юморист.
Когда был сделан этот кадр, Галкин не раскрыл, но, вероятно, портрет относится аккурат к тем временам, когда на сцену тогда еще совсем молодой шоумен выходил впервые - до большого успеха, встречи с будущей женой и резких антивоенных высказываний, из-за которых в рф его признали иностранным агентом.
Впервые на сцену Галкин вышел в 1994 году, а уже в 2001 состоялось его первое сольное выступление. Тогда же и начались его отношения с Пугачевой, по утверждению самой Примадонны. Публично они заявили про свои чувства и стали жить вместе лишь в 2005 году, когда Алла Борисовна официально развелась с Филиппом Киркоровым. С 2011 года певица и комик состоят в законном браке.
Как ранее писал Главред, российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.
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