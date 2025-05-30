Дмитрий Ступка вышел на связь и показался с родными - детали

Дмитрий Ступка отдохнул с близкими.

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Дмитрий Ступка - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Ступка

Кратко:

Дмитрий Ступка провел время в Сан-Диего

С кем он там был

Украинский известный актер Дмитрий Ступка, который уехал в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, показался вместе с семьей.

На своей странице в Instagram Дмитрий отметил, что находится в Сан-Диего.

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На снимках, которые показал артист, позировала его дочь Богдана, а также возлюбленная Юлия Барабанова со своим сыном.

Дмитрий Ступка с дочерью / фото: instagram.com, Дмитрий Ступка

"Как приятно проводить время с родными людьми!" – написал Ступка.

Дмитрий Ступка с семьей / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Ступка

Напомним, отец Дмитрия – Остап Ступка – прокомментировал, почему его сын не возвращается в Украину и заявил, что все из-за проблем с документами, поэтому он не может выехать из США. Но актер все ж планирует приехать в родную страну.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

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Кто такой Дмитрий Ступка? Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

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