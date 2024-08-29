Дмитрий Нагиев определился и показал свою позицию насчет войны

Дмитрий Нагиев начал сниматься в российских фильмах после долгой паузы.

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Дмитрий Нагиев вернулся на росТВ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nagiev.universal/

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев, который долгое время путал украинцев и россиян своими непонятными заявлениями о войне, возвращается на экраны в стране-оккупанте, что показывает его истинную позицию.

В сети уже опубликовали новость о том, что Нагиев решил далее сотрудничать с российским пропагандистами, а значит станет спонсором войны. Актер принимает участие в фильме "Кто быстрее?" и это первое его появление на росТВ с начала полномасштабной войны в Украине.

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"Из интересного, объявили, что на экраны СТС возвращается Дмитрий Нагиев. Он появится в экшн-комедии "Кто быстрее?". Роль очень в его стиле: герой Нагиева отвечает за бриллианты на 1 млрд рублей. О куше он рассказывает незнакомцам, которые тут же бросаются за ними в погоню. В общем, фильм в духе "Итальянцев в России", – сообщили пропагандисты.

Кто такой Дмитрий Нагиев? Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.

Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".

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