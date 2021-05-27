Дмитрий Комаров покажет Кашмир, магический действующий вулкан и яркий фестиваль в Мире наизнанку

Мир наизнанку 2021 / Пресс-служба

Мир наизнанку продолжает изучать труднодоступные регион северного Пакистана. В субботу, 29 мая, в 18.20 телезрители 1+1 увидят вторую часть репортажа Дмитрия Комарова о народе калáши, который бросает вызов строгим консервативным законам страны и живет по своим правилам.

Вдали от больших городов с тысячами мечетей и подальше от строгих исламских законов живут так называемые "неверные", обычаи которых сложно понять европейцам. Калáши исповедуют другую веру, а их жизненный уклад сильно отличается от того, как живут мусульмане. Например, своих предков они прячут в открытых гробах, а женщины считают "нечистыми". Это единственные люди, которым в Пакистане разрешено употреблять алкоголь.

В новом выпуске Дмитрий Комаров продолжит знакомить зрителей с традициями этого загадочного и очень малочисленного народа, и побывает на главном празднике года калáшив - зимнем фестивале Чоумас.

По верованиям калáшив, все иностранцы - "нечистые", а значит, Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву придется пройти специальный обряд очищения, чтобы получить разрешение попасть на праздник. Этот обряд не менялся тысячи лет, для европейского менталитета он неприемлем, но подобные традиции продолжают жить и сейчас в отдаленных уголках нашей планеты. Для очистки калáши, как и в давние времена, используют кровь.Читайте такжеДмитрий Комаров покажет уникальное племя-потомков воинов Александра Македонского

Чумас - очень яркий и колоритный праздник, где калáши веселятся от души. Они прославляют бога, который может принимать лицо как женщины, так и мужчины, поэтому в этот день девушки одеваются в мужскую одежду, а ребята танцуют с закрытыми лицами в женских платьях

"Нам повезло успеть стать очевидцами древних, а иногда и шокирующих традиций исчезающего народа калáши. Они идут вразрез и полностью противоречат догмам ислама. Однако, в Пакистане к калáши относятся с уважением и даже их охраняют. К сожалению, такое мирное сосуществование религий бывает не всегда, и в том же Пакистане можно увидеть доказательства", - говорит Дмитрий Комаров.

Далее Дмитрий Комаров отправится в регион, где вера стала почвой для затяжного вооруженного конфликта - Кашмир. Посмотреть этот регион команду Мира наизнанку пригласила пакистанская армия. На военном вертолете Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев пролетят над этими нетуристическим, но фантастически красивыми местами, которые уже более 70 лет является горячей точкой.

После этого в провинции Белуджистан Дмитрий Комаров покажет уникальное природное явление - действующий грязевой вулкан.

"Грязевые вулканы Белуджистана называют "вулканами месяца". И действительно, пейзаж в определенной степени напоминает инопланетный. И похож на те фотографии с Марса, недавно облетели всю нашу планету", - поделился Дмитрий.

Тысячи индуистов-паломников считают эти места священными и приходят сюда, чтобы принести дары богу Шиве и загадать желание. Дмитрий Комаров покажет, как живут в Пакистане индуисты, и расскажет, чем могут быть опасны грязевые вулканы.

Уникальные традиции калáшив, закрыта для туристов часть региона Кашмир, а также "космические" пейзажи Пакистана - в новой серии Мира наизнанку 29 мая в 18.20 на 1+1. Этот выпуск завершает весенний сезон Мира наизнанку на 1+1.

Также смотреть Мир Наизнанку онлайн можно на сайте 1+1 video.