Дмитрий Гордон показал животных-двойников Соловьева и Скабеевой: "Такое оскорбительное сравнение"

Защитники животных недовольны - они не заслуживают такого оскорбления!
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон с удивительной наблюдательностью подобрал "тотемных" животных для самых пустоголовых и оголтелых пропагандистов рашизма - Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева.
На своей странице в Instagram он опубликовал коллаж, в котором удивил своих читателей зеркальной схожестью балаболки Скабеевой с немытой свиньей, а беснующегося Соловьева - с шимпанзе.
Впрочем, по мнению Годона, кремлевские пропагандисты не заслуживают даже такого сравнения. Это слишком большой комплимент для их пропитанных рашизмом душонок.
"Когда свиньи и обезьяны лучше людей, хотя какие они люди? Черти", - подписал коллаж ведущий.
В комментариях поклонники обратились к Гордону с просьбой не оскорблять невинных животных с главными помоечными пропагандистами. Однако, удивительное сходство невозможно не заметить:
"Дмитрий, не оскорбляйте животных, пожалуйста".
"У шимпанзе глаза умнее".
"Для тваринок образливе таке порівняння!"
"Бідні тваринки, навіщо їх з цією нечистю порівнювати?... Ці двоє це ж нечисть..."
"Вражаюча подібність!!!"
"Спочатку не зрозуміла де скабєєва, а де свиня".
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