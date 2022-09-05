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Дмитрий Гордон показал животных-двойников Соловьева и Скабеевой: "Такое оскорбительное сравнение"

5 сентября 2022, 11:42

Защитники животных недовольны - они не заслуживают такого оскорбления!

Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон показал, на каких животных похожи Соловьев и Скабеева / instagram.com/gordondmytro

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон с удивительной наблюдательностью подобрал "тотемных" животных для самых пустоголовых и оголтелых пропагандистов рашизма - Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева.

На своей странице в Instagram он опубликовал коллаж, в котором удивил своих читателей зеркальной схожестью балаболки Скабеевой с немытой свиньей, а беснующегося Соловьева - с шимпанзе.

Впрочем, по мнению Годона, кремлевские пропагандисты не заслуживают даже такого сравнения. Это слишком большой комплимент для их пропитанных рашизмом душонок.

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"Когда свиньи и обезьяны лучше людей, хотя какие они люди? Черти", - подписал коллаж ведущий.

Скабеева и Соловьев
Дмитрий Гордон показал, на каких животных похожи Соловьев и Скабеева / instagram.com/gordondmytro

В комментариях поклонники обратились к Гордону с просьбой не оскорблять невинных животных с главными помоечными пропагандистами. Однако, удивительное сходство невозможно не заметить:

"Дмитрий, не оскорбляйте животных, пожалуйста".

"У шимпанзе глаза умнее".

"Для тваринок образливе таке порівняння!"

"Бідні тваринки, навіщо їх з цією нечистю порівнювати?... Ці двоє це ж нечисть..."

"Вражаюча подібність!!!"

"Спочатку не зрозуміла де скабєєва, а де свиня".

Ранее Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал редкие фото своей внебрачной малышки-дочери, рожденной от известной грузинской певицы.

Также стало известно, что российский музыкант, поет-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич был включен в РФ в список "иноагентов".

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