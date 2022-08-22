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"Соскучилась по России, патриотка дубайская": Гордон высмеял россиянку

22 августа 2022, 17:52

Россиянка, которая оформила ВНЖ в ОАЭ, сильно расстроилась услышав песню Димы Маликова.

Гордон
Дмитрий Гордон / скриншот

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон уже не первый раз троллит россиян, которые радуются войне и убийствам мирных украинцев.

Бедная патриотка террористического государства заливается слезами, услышав российскую попсу. "Только включилась русская музыка, я разрыдалась", - делится своим горем счастливая обладательница ВНЖ ОАЭ.

Голос за кадром, который везет несчастную патриотку предлагает ей вернуться на "на родину". На что блондинка гомерически ржет, подчеркивая абсурдность предложения.

"Под эту песню я уезжала со своего города. Боже, как я скучаю", - рыдает дубайская патриотка.

Комментаторы не остались в стороне. Объединяющей мыслью всех было то, что раз есть такая любовь к родине, нужно ехать домой.

"А шо такое? А шо ж тогда не дома живет?", "Так шкода її капец, давайте купим квиток назад на расею", - пишут они.

Напомним, ранее Гордон опубликовал видео, где героиней ролика стала жительница россии, подпевающая патриотической песне. При этом, она улыбалась во весь свой беззубый рот и поочередно откусывала от колбасы, которую держала в обоих руках.

При этом странная женщина кричит, посмотрите, какая богатая страна россия, видимо, имея ввиду наличие колбасы. "Поднимая россии знамя, это наша страна богатая", - гундосит "богачка".

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Дмитрий Гордон война России и Украины
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