УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Disney готовятся снимать Персонажа-2 с Райаном Рейнольдсом

16 августа 2021, 18:52

Создатель фильма Персонаж 2021 намекнул на то, что может снять сиквел картины.

Персонаж 2021
Персонаж 2021 / Disney

Фильм Персонаж с Райаном Рейнольдсом в главной роли получит вторую часть, утверждает исполнитель главной роли.

Меньше, чем через неделю после выхода фильма Персонаж, Disney подтвердили, что согласны снимать сиквел фильма. Об этом свидетельсвуеют два поста в Twitter - Райана Рейнольдса, и репост режиссера Шона Леви.

Харизматический Гай может вернуться в восхитительном компьютерном мире во втором фильме вместе со всеми своими друзьями.

"Через три года обсуждения Персонажа как оригинального фильма, Disney официально подтвердила, что хочет сиквел", - написал Рейнольдс.

Шон Леви подтвердил слова Райана Рейнольдса репостом и коротким "Агась".

Напомним, что в фильме Персонаж 2021 Райан Рельнольдс играет НПС - неигрового персонажа Гая, которого используют в онлайн игре, где игроки могут творить любое насилие и издеваться над жителями игрового мира. Однако, оказывается, что код игры был украден из стартапа молодых программистов, которые пытались создать искусственный интеллект. В итоге, персонаж Гая вышел из-под контроля, и развил в себе заложенную программу, став "живым".

Райан Рейнольдс новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Disney готовятся снимать Персонажа-2 с Райаном Рейнольдсом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый СпасПриметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальшеТоп-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилосьВ ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось Оставили в квартире одних: на отдыхе в Одессе из окна третьего этажа выпал ребенокОставили в квартире одних: на отдыхе в Одессе из окна третьего этажа выпал ребенок "Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму

Последние новости

19:08

Талибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС

19:05

Претенденты на рекорд: украинцы совершили трансатлантический перелет

18:53

Как Байден сам себя обманул, вывев войска из Афганистана мнение

18:52

Disney готовятся снимать Персонажа-2 с Райаном Рейнольдсом

18:25

СМИ выяснили новые подробности о последних минутах жизни мэра Кривого Рога

Реклама
18:10

Бонусы в обмен на прививку от COVID-19: Минздрав поставил условие украинцам Видео

18:05

Значение имени Антон: день ангела, судьба и поздравления

18:03

Под Тернополем во время матча внезапно умер футболист Видео

17:49

ЧП в Одессе: в море унесло трех человек

17:35

Приметы на 17 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:17

Прибыль украинских металлургов существенно сократится во втором полугодии - эксперты

17:05

Стало известно, кто сыграет Лестала в сериале Интервью с вампиром 2022

17:04

Смерть мэра Кривого Рога: во время обысков нашли две записки

17:04

Суммы в платежке вырастут на 1,5 тысячи: украинцев предупредили о скачке ЖКХ-тарифов Видео

16:45

Отказ США от битвы за Кабул: у Байдена объявили, что режим в Афганистане был обречен Видео

16:38

Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

16:25

В Минздраве рассказали, когда вакцинированные украинцы получат свои привилегии Видео

16:22

Эксперт объяснил, за счет чего металлурги могут рассчитывать на прибыль

16:10

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

16:05

Мощный град и опасные шквалы: украинцев предупредили о чрезвычайной опасности Видео

Реклама
15:51

Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды: Газпром продолжает рубить поставки топлива через Украину

15:50

Телеканал 1+1 четвертую неделю подряд является абсолютным лидером телесмотрения

15:49

Беспредел и грабежи на улицах: что творится в захваченном талибами Кабуле Видео

15:44

Металлургическая компания Ferrexpo показала рекордную прибыль

15:23

Жена Остапчука заявила, что поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров любит Украину

15:15

Зимой их будет много: биолог объяснил, почему ядовитые медузы "атаковали" Азовское море Видео

14:55

На одном из участков трассы Киев-Чоп уже смонтирован каркас и забетонирована пролетная секция

14:53

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

14:41

В центре Одессы на иностранного туриста упал кусок стены

14:40

Бросали в воду ради лайков: в Житомирской области дети жестоко издевались над собакой Видео

14:37

Дзидзьо и Славия вместе взорвали Сеть нежными посланиями и намеком на отношения

14:27

Новый всплеск коронавируса может накрыть Украину раньше осени – Минздрав Видео

14:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

14:01

Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты Видео

13:52

Мощный удар и "геополитический Чернобыль": в США бьют тревогу из-за вывода войск из Афганистана Видео

13:47

МакSим ложится на реабилитацию после комы и коронавируса

13:43

Синди Кроуфорд удивила совершенными формами в купальнике

13:39

Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность Видео

13:25

Тело спрятали в сарае: в Херсонской области жестоко убили молодую женщину Видео

13:22

Полчища комаров осаждают Кирилловку: лезут через все щели

Реклама
13:19

Люди гибнут в давках, приматывают себя к самолетам и падают с высоты: что творится в Афганистане Видео

13:02

Подкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить Афганистан Видео

12:45

Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России Видео

12:32

Пенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты: в Минспоцполитики объяснили, почему Видео

12:30

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения Видео

12:29

Что приготовить на Яблочный Спас 2021: невероятное меню и вкусные рецепты Видео

12:25

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

12:20

Танцор Дорофеевой вышел из комы после трепанации черепа

11:53

Преображение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника

11:50

Минздрав разрешает работу заведений и ТРЦ во время карантина: главное условие Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять