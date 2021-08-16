Disney готовятся снимать Персонажа-2 с Райаном Рейнольдсом

Персонаж 2021 / Disney

Фильм Персонаж с Райаном Рейнольдсом в главной роли получит вторую часть, утверждает исполнитель главной роли.

Меньше, чем через неделю после выхода фильма Персонаж, Disney подтвердили, что согласны снимать сиквел фильма. Об этом свидетельсвуеют два поста в Twitter - Райана Рейнольдса, и репост режиссера Шона Леви.

Харизматический Гай может вернуться в восхитительном компьютерном мире во втором фильме вместе со всеми своими друзьями.

"Через три года обсуждения Персонажа как оригинального фильма, Disney официально подтвердила, что хочет сиквел", - написал Рейнольдс.

Шон Леви подтвердил слова Райана Рейнольдса репостом и коротким "Агась".

Напомним, что в фильме Персонаж 2021 Райан Рельнольдс играет НПС - неигрового персонажа Гая, которого используют в онлайн игре, где игроки могут творить любое насилие и издеваться над жителями игрового мира. Однако, оказывается, что код игры был украден из стартапа молодых программистов, которые пытались создать искусственный интеллект. В итоге, персонаж Гая вышел из-под контроля, и развил в себе заложенную программу, став "живым".