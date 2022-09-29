Директор Моисеева рассказал, как обнаружил его

Умер Борис Моисеев / instagram.com/maxgalkinru

Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох, который ошарашил медийное пространство смертью певца, рассказал, как обнаружил мертвого артиста.

По его словам, мужчине показалось, что ему стоит приехать к артисту. "Я был у него уже в 14.00. Открыл дверь, но не услышал привычного "привет", - рассказывает он.

По словам арт-директора, там надо пройти немного по коридору. "Поэтому я пошел дальше, и вижу Борю, который лежит на диване, накрытый одеялом, голова чуть приподнята. Я подумал, что может ему плохо стало. Подошел ближе, взял за руку и понял — его уже нет", — сказал Горох в программе "Малахов" на канале Россия.

Смерть Бориса Моисеева

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

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