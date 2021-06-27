Дима Монатик признался, что дети довели его до слез

Дима Монатик / Instagram

Недавно в Украине состоялась премьера документального фильма о жизни и карьере Димы Монатика, который построил кареьру вопреки критике на вокальном шоу, где он пытался дать старт своему творчеству.

В перерыве Дима Монатик поговорил с Катей Осадчей для Светской жизни, и признался, что недавно был "выпуск" его детей в садике, и это событие слишком взволновало его.

Дети Монатика "выпустились" из младшей и старшей групп детского садика. Праздник был организован в стиле "Гарри Поттера". Монатик вспомнил, что еще сам был маленький, когда вышел "Гарри Поттер".

"Они полюбили Гарри Поттера, они прониклись его историей и его магией", - рассказал артист.

Дима сказал, что как только заиграла музыка - он расплакался.

"Они только вышли, только музыка началась, воспитатель первые слова сказал - я обливался слезами. Это всеже выпускной не для наших детей, это выпускной их друзей. Даня очень хочет в школу - я ему говорю: подожди - ты еще успеешь".

Напомним, что полный выпуск шоу Светская жизнь с Катей Осадчей за 26 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.