Дима Комаров показал свое состояние на съемках нового тревел шоу в Украине

Телеведущий 1+1 Дима Комаров удивил снимками "рабочих моментов" во время 2 сезона проекта "Мандруй україною з Дмитром Комаровим".
В Украине активно идут съемки второго сезона шоу "Мандруй україною з Дмитром Комаровим", и телеведущий решил показать, что за кадром картинка не всегда такая радужная, как показано на экране.
Дима Комаров в своем Instagram засветил пугающие кадры, где у него пошло раздражения из-за комаров и других насекомых после съемок в лесу под Ковелем.
"Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы - не помеха! Снимаем для вас крутые программы. Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что ещё не показывали", - рассказал телеведущий.
Все удивились его кадру, где Дима показал покрасневшее и распушее лицо. Его коллеги и шоумены эмоционально отреагировали, а Анатолий Анатолич и вовсе заявил, что Дима похож на него утром сразу после подъема
Всего за пару часов пост Комарова собрал 114 тысяч реакций и более 2,6 тысяч комментарием.
Напомним, в первом сезоне шоу "Мандруй україною з Дмитром Комаровим" было шесть выпусков - шесть незабываемых мест в Украине, о которых украинцы знали так мало.
Дима Комаров сразу подтвердил создание 2 сезона шоу, но пока что дата выхода 2 сезона "Мандруй україною з Дмитром Комаровим" неизвестна.
Напомним, смотреть онлайн шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.