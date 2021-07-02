Дима Комаров показал свое состояние на съемках нового тревел шоу в Украине

Мандруй україною з Дмитром Комаровим / 1+1

В Украине активно идут съемки второго сезона шоу "Мандруй україною з Дмитром Комаровим", и телеведущий решил показать, что за кадром картинка не всегда такая радужная, как показано на экране.

Дима Комаров в своем Instagram засветил пугающие кадры, где у него пошло раздражения из-за комаров и других насекомых после съемок в лесу под Ковелем.

"Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы - не помеха! Снимаем для вас крутые программы. Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что ещё не показывали", - рассказал телеведущий.

Дима Комаров / instagram.com/komarovmir/

Все удивились его кадру, где Дима показал покрасневшее и распушее лицо. Его коллеги и шоумены эмоционально отреагировали, а Анатолий Анатолич и вовсе заявил, что Дима похож на него утром сразу после подъема

Всего за пару часов пост Комарова собрал 114 тысяч реакций и более 2,6 тысяч комментарием.

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Напомним, в первом сезоне шоу "Мандруй україною з Дмитром Комаровим" было шесть выпусков - шесть незабываемых мест в Украине, о которых украинцы знали так мало.

Дима Комаров сразу подтвердил создание 2 сезона шоу, но пока что дата выхода 2 сезона "Мандруй україною з Дмитром Комаровим" неизвестна.

Напомним, смотреть онлайн шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.