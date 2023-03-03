"Дикая и свободная": бывшая жена Виталия Кличко показала свои детские фото

Неприкрытый артистизм Натальи Егоровой был виден уже в юном возрасте.

Наталья Егорова показала, как выглядела в детстве / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова проживает в Германии, и приняла предложение на участие в немецкой версии танцевального проекта Танцы со звездами.

Как и в украинском шоу, каждый выпуск посвящен какой-то отдельной теме. В канун нового выхода на паркет Егорова рассказала, что идея этого эфира "Рожденные в...". В честь этого она на своей странице в Instagram опубликовала серию своих детских фото.

Наталья Егорова родилась и выросла в Броварах, поэтому первым фото вызвало у поклонников приступ ностальгии - на семейном снимке она позирует рядом с медведем, знакомым многим, кто посещал Киевский зоопарк в восьмидесятые годы.

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На других кадрах запечатлены детские выступления Егоровой - у елочки на Новогоднем утреннике и в вышиванке, когда она что-то декламирует. Поклонники отмечают - у Натальи очень сильные гены, ведь с детских лет она не очень изменилась.

"Это воспоминания о моем прекрасном детстве: диком и свободном, в основном на природе. Спасибо мама и папа", - подписала фотографии Наталья Егорова.

Ранее поворошить семейный архив решила украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая - она показала редкое фото своей матери Елены Александровны.

Также едва узнали на архивном фото поклонники Екатерину Бужинскую - певица показала, какой была в 18 лет, на заре своей карьеры артистки. За 25 лет она сильно изменилась.

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