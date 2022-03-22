"Девочки, не ссорьтесь": Слава Каминская показала, как "охомутала" Арестовича

С начала войны в Украине Арестович стал любимцем украинок.
С начала военного вторжения России в Украину у украинцев появились новые кумиры. Среди них Виталий Ким, Александр Скичко, Алексей Арестович и другие.
Последнего называют главным успокоительным в это время.
Певица Слава Каминская, которая славится своим чувством юмора, не упустила возможности прикоснуться к прекрасному и освежить подборки мемов.
На своей странице в инстаграм она опубликовала фото своей семьи, но на лицах бывшего мужа и детей красовалось фото Алексея Арестовича.
"Вся жизнь в карусели. Девочки, не ссорьтесь. Поздно. У меня все. @alexey.arestovich можно их как-то в ускоренном режиме выгнать?", - обратилась артистка к главному любимчику женщин сегодняшних дней.
С началом вторжения России в Украину 24 февраля 2022 украинцы смотрят брифинги чиновников вместо телешоу и концертов. Многие политики уже стали любимцами публики благодаря своему спокойствию, выдержке и чувству юмора даже в эти сложные времена.
Главред рассказал о супругах украинских политиков, чьи фамилии сегодня у всех на слуху.
Читайте также:
- "Кто-то нудел, что рельсовая война невозможна": Арестович потроллил оккупантов
- Украина уничтожила четыре армии России - Арестович