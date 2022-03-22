"Девочки, не ссорьтесь": Слава Каминская показала, как "охомутала" Арестовича

Слава Каминская показала, как "охомутала" Арестовича / instagram.com/babaslavka

С начала военного вторжения России в Украину у украинцев появились новые кумиры. Среди них Виталий Ким, Александр Скичко, Алексей Арестович и другие.

Последнего называют главным успокоительным в это время.

Певица Слава Каминская, которая славится своим чувством юмора, не упустила возможности прикоснуться к прекрасному и освежить подборки мемов.

На своей странице в инстаграм она опубликовала фото своей семьи, но на лицах бывшего мужа и детей красовалось фото Алексея Арестовича.

"Вся жизнь в карусели. Девочки, не ссорьтесь. Поздно. У меня все. @alexey.arestovich можно их как-то в ускоренном режиме выгнать?", - обратилась артистка к главному любимчику женщин сегодняшних дней.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

С началом вторжения России в Украину 24 февраля 2022 украинцы смотрят брифинги чиновников вместо телешоу и концертов. Многие политики уже стали любимцами публики благодаря своему спокойствию, выдержке и чувству юмора даже в эти сложные времена.

Главред рассказал о супругах украинских политиков, чьи фамилии сегодня у всех на слуху.

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