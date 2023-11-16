Держатся за руки: Пугачеву и Галкина "поймали" на улицах Лиссабона

Галкин трепетно держи свою жену за руку и видно невооруженным взглядом, как он оберегает ее.

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Алла Пугачева и Максим Галкин пока обосновались в Португалии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

В распоряжении пропагандистских СМИ оказались фото российских артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые выехали из террористической России и сейчас живут в Португалии.

Издание Стархит опубликовало фото, которые им прислали отзывчивые читатели.

На изображении видно, как пара гуляет практически в одинаковых луках - белых рубашках и брюках. Впрочем, Пугачева отдала предпочтение голубому дениму, а Галкин выбрал темный низ.

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Пугачева и Галкин романтично держатся за / Стархит

Они также держаться за руки, как самые настоящие влюбленные.

Пугачева и Галкин романтично держатся за / Стархит

Отметим, что российские пропагандисты не оставляют в покое звездную пару. Особенно, их личная и интимная жизнь интересует лживую пропагандистку Симоньян. Она не устает интересоваться личными моментами пары.

Напомним, ранее звукорежиссер Игорь Лалетин, с которым Пугачева сотрудничала многие годы рассказал, зачем Пугачева приезжала в террористическую Россию. Во время своего визита в Латвию певица позвонила Лалетину с просьбой помочь ей записать "три песенки для внутреннего пользования".

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