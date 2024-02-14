Денисенко умилила фанатов тем, как муж-воин поздравил ее с Днем святого Валентина

Украинская актриса Наталка Денисенко похвасталась подарком от мужа-воина Андрея Фединчика, который он сделал ей с фронта ко Дню святого Валентина.

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Супруг Наталки Денисенко, Андрей Фединчик, уже много времени воюет с оккупантами / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская актриса сериалов и дубляжа Наталка Денисенко поделилась с поклонниками в Stories своей страницы в Instagram милыми подробностями того, как ее муж-воин Андрей Фединчик поздравил ее с Днем святого Валентина.

Звезда сериала "Крепостная" разместила короткий ролик, в котором показала, как возлюбленный с фронта сумел порадовать свою избранницу.

В видео Денисенко похвасталась красивым огромным букетом из роз и трогательной валентинкой: "Моей любимой жене!".

Видимо, что подарок от мужа девушка получила с самого утра. Ведь видео она записала прямо в спальне, сидя на кровати ‒ ествественно, без макияжа и немного заспанная.

"Спасибо, мой любимый! Как я скучаю!", – подписала ролик Денисенко.

Напомним, ранее супруга Андрея Фединчика Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила актриса.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка. Но позднее ей все же удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий.

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