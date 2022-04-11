Дэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельность / ТСН

32-летний британский актер Дэниел Рэдклифф, который получил всемирную известность благодаря главной роли в киносаге о Гарри Поттере, сообщил о том, что планирует приостановить свою актерскую деятельность и попробовать себя в новом амплуа.

Артист принял решение воплотить свою давнюю мечту - срежиссировать собственное кино. Снимать автобиографическую картину актеру совсем не хочется, так как он считает собственную историю жизни "трудно поддающейся описанию".

"Есть у меня идея, по мотивам написанного мной. Надеюсь, смогу срежиссировать. Люди часто говорят: "Пиши о чем знаешь". Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом я писать не хочу. Но я нашел выход - написать о чем-то, связанном с киноиндустрией", - рассказывает актер.

Рэдклифф также поспешил успокоить фанатов - это не означает, что он покидает сцену ради режиссерского кресла навсегда. Правда, в собственном фильме он сниматься не планирует - не хочет часто смотреть на себя при монтаже кинокартины.

Работу над новым проектом всенародный Гарри Поттер начнет не раньше, чем через полтора года - карьера Рэдклиффа, как актера, продолжает активно развиваться и его рабочий график расписан на полтора года вперед.

Кроме восьми волшебных фильмов о Гарри Поттере, мальчике, который выжил, актерское мастерство Дэниела Рэдклиффа можно оценить в таких киноработах: Записки юного врача (2012-2013), Убей своих любимых (2013), Рога (2013), Человек – швейцарский нож (2016), Пушки Акимбо (2019) и пр.

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Ранее американо-канадский актер и комик Джим Керри заявил о завершении своей кинокарьеры - артист решил, что сделал достаточно для киноиндустрии.

Также, за несколько дней до этого, семья другого голливудского актера, Брюса Уиллиса, сообщила о завершении его кинокарьеры из-за афазии - нарушения речи, которые влияют на его когнитивные способности.

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