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День Независимости Украины 2021 - что посмотреть на 1+1 на праздники

10 августа 2021, 16:19

Традиционно ко Дню Независимости Украины телеканал 1+1 подготовил для своих зрителей марафон телепроектов.

Телеканал 1+1
Телеканал 1+1 - программа на День Независимости / 1+1

Начиная с выходных перед Днем Независимости телеканал 1+1 запланировал целую серию праздничных мероприятий, среди которых концерты и особые выпуски шоу.

Начинается празднование с 22 августа - с главного концерта месяца.

Зрителей ожидает концертное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Летняя серия", который был отснят в июле - с участием всех знаменитых украинских звезд.

Тина Кароль, Оля Полякова, Дима Монатик, NK, The Hardkiss, Потап и молодые украинские звезды, которые стали открытием последних лет, представляют песни и подарят яркие эмоции.

Специальный выпуск Вечернего Квартала, в котором будут показаны лучшие и самые узнаваемые номера за всю историю шоу - следующее шоу от канала ко Дню Независимости. Номера покажут в новой интерпретации и с обновленным актерским составом. Они напомнят зрителям о знаковых, переломные и яркие события, которые происходили в Украине за 30 лет независимости. В этом выпуске зрителей ожидает много сюрпризов и приглашенных звезд в необычных амплуа.Читайте такжеСтало известно, когда будет летний "Вечер премьер" с Катей Осадчей

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На 1+1 покажут торжественную церемонию "Национальная легенда Украины" с участием Президента Владимира Зеленского. Награду будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите и служении украинскому народу. Отличия будут удостоены также те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Телеканал 1+1
Телеканал 1+1 - ведущие Сгіданку з 1+1 / 1+1

С утра 24 августа украинцы начнут вместе с со Спецвыпуском шоу Сніданок з 1+1 под слоганом "Ты - ценность", а его героями станут украинцы, которые своими поступками меняли страну к лучшему.

Четверо ведущих проекта готовят музыкальные номера и эксклюзивные версии национального гимна, одна из которых поразит своим масштабом и чувственностью. Еще одним сюрпризом станет музыкальный номер от детского хора, который споет важнейшую украинскую композицию на самом стадионе - Олимпийском.

В дальнейшем, после трансляции парада и Сніданку, следить за главными праздничными событиями в стране телезрители продолжат в спецвыпуск инфотеймент-шоу Твой день. В студию будут приглашены герои, которые получили награды в рамках торжественного парада ко Дню Независимости. В течение дня зрителей ожидают прямые включения ТСН, посвященные праздничным событиям и торжествам по всей Украине. Финалом этого станет особый перформанс ТСН в 19:30, созданный в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу Голос країни, Танці з зірками и Липсинк баттл. Выездная студия ТСН расположится под открытым небом в центре Киева, ведущими прямого эфира станут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран.

Телеканал 1+1
Телеканал 1+1 - программа на День Независимости / 1+1

Спецвыпуск станет финалом всеукраинского тура, посвященного 30-й годовщине Независимости Украины. Это - мультиформатный спецпроект, в котором ежедневно в 19:30 служба новостей вживую проводит выездные выпуски из разных регионов. После праздничного спецвыпуска ТСН пройдет трансляция концертного шоу на НСК "Олимпийском", участниками которого станут более 30 украинских артистов.

Для праздника был также подготовлен проект "Ковчег "Украина": десять веков украинской музыки в одном концерте", который объединит фольклорную и классическую музыку, национальное культурное наследие, изобразительное искусство и новейшие технологии в одном перформансе. Концерт состоится при поддержке Министерства Культуры Украины, а производством проекту занимается Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.

Также в выходные пройдет концерт "Украинская песня", который расскажет историю украинской музыки за 30 лет независимости Украины, начиная от рок-группы ВВ до электро-фолк группы Go-A. Звезды споют хитовые песни, на которых росло и продолжает расти Украинская молодежь. Также в концерте примут участие группа KAZKA, Ирина Билык, Тина Кароль, группа Бумбокс и другие. Производством проекту занимается Big Entertainment Shows.

Телеканал 1+1
Вечерний Квартал на День Независимости 2021 / 1+1

Напомним, по случаю праздника, телеканалом 1+1 начато всеукраинский Digital-флешмоб под хэштегом # ЛюблюУкраинську # ЛюблюУкраину. Его цель - показать многогранность и красоту родного языка, мотивировать людей по всей стране делиться впечатляющими историями о Родине и вдохновлять других делать это - с помощью популярных песен, стихов, любимых цитат украинских киногероев, крылатых выражений и тому подобное. Самые яркие фотографии и видео будут опубликованы на страницах соцсетей 1+1. В публикациях соцсетей нужно использовать хэштеги # ЛюблюУкраїнську # ЛюблюУкраїну.

На 1+1 уже стартовал показ социальной рекламы "Дивися українською", где культовые отечественные звезды в тематических роликах делятся мыслями, почему разговаривать, любить, слушать и смотреть по-украински - важно.

Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
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