Деми Мур завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса: что думает жена актера

Еще до болезни Крепкий орешек собрал вокруг себя всех своих любимых женщин, которые теперь особенно близки.

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Деми Мур ушла из кино чтобы помогать Эмме Хеминг ухаживать за больным Брюсом Уиллисом / instagram.com/demimoore

Американские актеры Брюс Уиллис и Деми Мур не вместе с 1998 года (хотя официально они развелись лишь в 2000-ом), однако их пару до сих пор считают одной из красивейших в Голливуде. Отношения артистов и впрямь можно назвать удивительными - 14 лет Крепкий орешек женат на британской модели Эмме Хеминг, однако Мур все еще вхожа в его дом.

Более того: Деми Мур, Брюс Уиллис, Эмма Хеминг и пять дочерей на троих (три от Мур, две от Хеминг) - одна огромная семья. Не удивительно, что все они еще больше сблизились, когда стало известно, что актер неизлечимо болен.

Год назад он объявил про завершение своей карьеры, ссылаясь на прогрессирующую болезнь. Но лишь в феврале этого года стало известно, что Уиллис страдает от редкой, малоизученной формы деменции - лобно-височной. С тех пор жизнь его любимых женщин вращается вокруг него.

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Издание Radar Online сообщает, что Мур даже отказалась ради бывшего мужа от актерской карьеры. Инсайдер подчеркивает, что Деми готова сделать все, чтобы Брюс был счастлив свои последние годы, и очень помогает Эмме.

"Эмма благодарна за то, что Деми рядом. Ей было невероятно трудно справиться с заботой о Брюсе, их двумя маленькими дочерями и горем, которое она испытывает. Так что нет, Деми не наступает ей на пятки. Деми вмешалась, чтобы убедиться, что каждый праздник, день рождения и встреча проходят как можно праздничнее", - цитирует инсайдера таблоид.

Также он подчеркивает, что болезнь Уиллиса не была вопросом последних двух лет - его семья уже давно прилагала усилия, чтобы понять, что происходит с актером. Правда, когда они узнали окончательный диагноз, им понадобилось время, чтобы принять это. "Потребовались годы, чтобы получить ответы на происходящее с Брюсом, и месяцы, чтобы семья приняла его диагноз. Это был очень долгий путь. Легче не станет, но они благодарны за то, что они есть друг у друга", - отмечает источник.

Смотрите видеорепортаж о том, как прогрессировала неизлечимая болезнь Брюса Уиллиса:

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