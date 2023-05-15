Деми Мур впервые показала новорожденную внучку

Луэтта Айсли Томас Уиллис появилась на свет во время домашних родов в воде.

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Деми Мур показала дочь Румер Уиллис / instagram.com/demimoore

Американская актриса Деми Мур в свои 60 лет вовсе не похожа бабушку. Тем не менее 18 апреля ее старшая дочь Румер Уиллис подарила артистке замечательную внучку, которую назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Мур принимала участие в домашних родах Румер и была одной из первых, кто поприветствовал малышку в этом мире. Актриса имеет близкие и трогательные отношения со всеми своими детьми, и теперь одаривает безграничной любовью и Лу, которую называет "маленькой птичкой".

В День матери Деми впервые показала свое фото с внучкой. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков - она и Лу, она с Румер во время ее родов, и снимок Энни Лейбовиц, который фотограф сделала, когда сама Мур была беременна Румер.

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В комментариях к фото с внучкой актрису засыпали комплиментами - женская половина ее семьи неизменно вызывает у поклонников восхищения.

Свою долю приятных слов получила и малышка Лу, которая со дня на день будет праздновать свою первую круглую дату - месяц со дня рождения.

Деми Мур с внучкой - Луэттой Айсли Томас Уиллис / instagram.com/demimoore

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