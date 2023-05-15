Деми Мур впервые показала новорожденную внучку

Американская актриса Деми Мур в свои 60 лет вовсе не похожа бабушку. Тем не менее 18 апреля ее старшая дочь Румер Уиллис подарила артистке замечательную внучку, которую назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.
Мур принимала участие в домашних родах Румер и была одной из первых, кто поприветствовал малышку в этом мире. Актриса имеет близкие и трогательные отношения со всеми своими детьми, и теперь одаривает безграничной любовью и Лу, которую называет "маленькой птичкой".
В День матери Деми впервые показала свое фото с внучкой. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков - она и Лу, она с Румер во время ее родов, и снимок Энни Лейбовиц, который фотограф сделала, когда сама Мур была беременна Румер.
Читайте также:
В комментариях к фото с внучкой актрису засыпали комплиментами - женская половина ее семьи неизменно вызывает у поклонников восхищения.
Свою долю приятных слов получила и малышка Лу, которая со дня на день будет праздновать свою первую круглую дату - месяц со дня рождения.
Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.
Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.
Другие новости: