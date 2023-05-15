УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Деми Мур впервые показала новорожденную внучку

Анна Подгорная
15 мая 2023, 15:42 обновлено 15 мая, 15:43
9
Луэтта Айсли Томас Уиллис появилась на свет во время домашних родов в воде.
Деми Мур, Румер Уиллис
Деми Мур показала дочь Румер Уиллис / instagram.com/demimoore

Американская актриса Деми Мур в свои 60 лет вовсе не похожа бабушку. Тем не менее 18 апреля ее старшая дочь Румер Уиллис подарила артистке замечательную внучку, которую назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Мур принимала участие в домашних родах Румер и была одной из первых, кто поприветствовал малышку в этом мире. Актриса имеет близкие и трогательные отношения со всеми своими детьми, и теперь одаривает безграничной любовью и Лу, которую называет "маленькой птичкой".

В День матери Деми впервые показала свое фото с внучкой. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков - она и Лу, она с Румер во время ее родов, и снимок Энни Лейбовиц, который фотограф сделала, когда сама Мур была беременна Румер.

видео дня

В комментариях к фото с внучкой актрису засыпали комплиментами - женская половина ее семьи неизменно вызывает у поклонников восхищения.

Свою долю приятных слов получила и малышка Лу, которая со дня на день будет праздновать свою первую круглую дату - месяц со дня рождения.

Деми Мур с внучкой
Деми Мур с внучкой - Луэттой Айсли Томас Уиллис / instagram.com/demimoore

Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.

Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.

Другие новости:

шоу-бизнес Деми Мур Румер Уиллис новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

15:51 Украина
Взрыв в Луганске: тяжелое ранение получил т. н. "министр внутренних дел ЛНР" – СМИ

Взрыв в Луганске: тяжелое ранение получил т. н. "министр внутренних дел ЛНР" – СМИ

15:40 Украина
Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией – Столтенберг

Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией – Столтенберг

15:37 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:53

Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делать

15:51

"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

15:47

Оторваться от него невозможно: самый вкусный и легкий чизкейк из 3 ингредиентов - рецептВидео

15:42

Деми Мур впервые показала новорожденную внучку

15:40

Взрыв в Луганске: тяжелое ранение получил т. н. "министр внутренних дел ЛНР" – СМИ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:37

Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией – СтолтенбергВидео

15:32

Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

15:24

Будут золотистыми и хрустящими: 3 простых рецепта невероятных куриных крылышекВидео

15:16

Три знака зодиака будут безумно успешны летом 2023: кому улыбнется фортуна

Реклама
14:55

Удары по ЧФ в Севастополе: эксперт назвал цели для дальнобойных ракет Storm Shadow

14:51

Пуля застряла в буханке: жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб

14:46

Следом за Земфирой: Галкин требует, чтобы с него сняли статус иноагента - росСМИВидео

14:42

У Путина подняли вой из-за передачи Украине от Британии беспилотников дальностью 200 кмВидео

14:00

Беларусь могла бы помочь моментально завершить войну в Украине – СанниковВидео

13:57

"Никто не держит в ЕС": в Чехии жестко ответили на нытье Орбана насчет Евросоюза

13:26

ГУР – о "предложении Пригожина" по Бахмуту: Украина будет освобождать свои территорииВидео

13:25

Стало известно имя первого тренера нового сезона музыкального проекта Голос країниВидео

12:57

Оккупанты ударили по больнице в Авдеевке: ракеты РФ убили четырех человек

12:52

Головоломка для наиболее острозорых: нужно за 10 секунд найти странную корону

12:46

Как выбрать идеальные джинсы без примерки: 3 лайфхака, которые взорвали TikTok

Реклама
12:21

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

11:57

"Варварство Путина не должно быть вознаграждено": Сунак призвал Запад к решительной поддержке ВСУВидео

11:54

Истребители F-16 для Украины: Британия начинает обучение пилотов ВСУ

11:44

РФ волнуется из-за бессилия своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка БританииВидео

11:37

Вероятность отравления Лукашенко: белорусский оппозиционер объяснил план КремляВидео

11:27

"Подарок для Путина": чехи собрали $2,3 млн и купили ВСУ установку RM-70 и 365 снарядов

10:51

"В Минске встречал людей-копий Лукашенко": политик рассказал, есть ли у диктатора двойникВидео

10:21

Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 кмВидео

10:15

Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%Видео

10:11

Суперголоволомка на внимательность: нужно найти ребенка на самокате среди толпы

09:58

Россия собрала 152 тыс. войск в Запорожской и Херсонской областях и готовится к "обороне" – ГУРВидео

09:46

Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"Видео

09:45

В чем секрет вкусного шашлыка: невероятный фокус гарантирует ошеломительный фурор

09:19

После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

09:16

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – СырскийВидео

09:05

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

09:00

Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ - The Washington Post

09:00

У Лукашенко могут отобрать власть, Россия будет готова воевать с Беларусью - СанниковЭксклюзив

08:57

Россия изменила тактику ракетных атак на Украину: ISW раскрыл планы оккупантов

08:30

"Истерика напряженная": в ВСУ заявили, что РФ в Брянской области потеряла и третий вертолетВидео

Реклама
08:17

Развернутся ли российские танки на Москву?мнение

08:15

ВСУ заняли новые позиции под Бахмутом, оккупанты потеряли более километра позиций - DeepStateВидео

07:44

Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртомВидео

07:23

The Washington Post удалила из интервью Зеленского фрагмент о якобы контактах Буданова и Пригожина

06:33

Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC

06:05

Пригожин хочет бежать из Россиимнение

05:29

Возле Угледара погиб боец 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Владислав Гречкосий

04:30

"А кто, как не я?": учительница из Сумщины стала на защиту Украины после потери обоих сыновей

04:00

Удивительный тест на внимательность: нужно за 20 секунд найти меч и скипетр на картинке

03:20

Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять