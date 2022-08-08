Даже беременные: Мисс Вселенная кардинально изменила правила участия

Виктория_Апанасенко/Instagram

Организационный комитет конкурса красоты "Мисс Вселенная" разослал письма, где сообщил о невероятных нововведениях.

Как сообщила на своей странице в Instagram победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко.

По ее словам, начиная с 72-го конкурса "Мисс Вселенная" и ведущих к нему национальных предыдущих соревнований женщины, состоящие или состоящие в браке, а также женщины, беременные или имеющие детей, смогут участвовать в соревнованиях.

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"То есть, Мисс Вселенная снимает почти все ограничения, которые могли помешать девушке осуществить ее мечту. Я считаю, что это просто невероятная новость. Каждая девушка имеет право участвовать в конкурсе красоты и донести свой месседж мира", - написала Апанасенко.

По ее словам, украинские мамочки вообще имеют супер силу и оставлять их возможности участия из-за устаревших норм нельзя. Ведь Мисс Вселенная - это не о красоте, дефиле и платьях, а о силе женщины, о поддержке девушек во всем мире и о возможности сделать жизнь лучше.

Напомним, ранее стало известно, что 28-летняя Виктория Апанасенко из Чернигова представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная-2022". Такое решение организаторы приняли в связи с войной на Украине.

"Нашей стране сейчас не до праздника, но нам нужно использовать все возможные средства, чтобы привлечь внимание к происходящим в нашем государстве событиям. Именно поэтому мы решили не упускать возможность представить Украину в финале "Мисс Вселенная", который имеет 70-летнюю историю и транслируется в каждой стране мира. Наша миссия на международной арене - рассказать историю нашей страны и бороться за правду и мир на культурном фронте...", - прокомментировала президент конкурса Анна Филимонова, сообщает оргкомитет конкурса.