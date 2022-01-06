Дарья Петрожицкая рассказала, как ела землю на съемках сериала-провокации Дикие

Кадр со съемок юмористического сериала-провокации Дикие / Пресс-служба 1+1, Студия Квартал 95

Скоро на телеканале 1+1 состоится премьера юмористического сериала-провокации Дикие. Это киноальманах, состоящий из жизненных зарисовок на популярные общественные темы. Создателем сериала стала Студия Квартал 95, в главных ролях – Руслан Ханумак, Эльдар Кабиров и Дарья Петрожицкая.

Кроме того, Руслан Ханумак выступил режиссером и одним из сценаристов Диких. Говорит, что сериал снимали три года, и за это время написали более 100 историй.

"Это сериал-альманах, истории, не связанные между собой. За три года мы придумали более 100 совершенно разных историй, около 80 персонажей. Этот проект уникален для украинского телевидения. Но я уверен, что зритель готов к Диким – к такому повороту событий и дерзкому сценарию", – рассказал Руслан Ханумак.

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Каждая история Диких имеет свое завершение, необычное и непредсказуемое. Для того чтобы передать момент, актеры шли на кардинальное изменение внешности и прибегали к гастрономическим экспериментам. Дарья Петрожицкая рассказала, что в одной из историй актеры даже ели землю.

"Дикие – это что-то новое для украинского телевидения. Сериал с привкусом вызова, и мне это нравится. На самом деле моя мама очень ждет этот киноальманах, я рассказала ей об истории, где я ела землю. У меня впервые так много персонажей, я в них даже немного запуталась и не знаю, какой мне нравится больше всего. Меня увидят в разных образах: от беспризорной женщины до принцессы. Но каждая роль очень крутая", – поделилась Дарья Петрожицкая.

Постер к юмористическому сериалу-провокации Дикие / Пресс-служба 1+1, Студия Квартал 95

В эпизодических ролях киноальманаха появятся Михаил Кукуюк, Арам Арзуманян, Позитив, Нина Антонова и другие. Над сценарием работали авторы Студии Квартал 95 под руководством продюсера и режиссера Андрея Яковлева, который является создателем самых рейтинговых сериалов последних лет Папик и Сваты-7.

"Нам очень интересно, что скажут люди, которые увидят Диких. В каждой серии будет по 5-6 историй. Все, что вы увидите в этом проекте – наше чувство юмора, восприятие мира, то, как мы живем и общаемся между собой", – рассказал актер и сценарист Диких Эльдар Кабиров.

Неожиданные повороты, интересные персонажи и много нестандартного юмора – смотрите сериал-сенсацию Дикие скоро на телеканале 1+1.