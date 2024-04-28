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Дантес нежно поздравил Кацурину с днем рождения и показал совместные фото

Дмитрий Видоменко
28 апреля 2024, 12:14
Украинский певец Владимир Дантес очень нежно поздравил свою любимую - Дашу Кацурину - с 29-м днем рождения.
Дантес, Кацурина
Дантес мило поздравил Кацурину с 29-м днем рождения/ коллаж фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-певец, комик и блогер Владимир Дантес душевно поздравил через страницу в Instagram свою возлюбленную, бизнесвумен-дизайнера Дашу Кацурину с днем рождения. Ей исполнилось 29.

"Ты очень красивая. У тебя неповторимый вкус. Ты умеешь принимать трудные решения. Ты умеешь дружить. Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной. Ты невероятная мама. Ты возвращаешься в свою страну, когда все вокруг не советуют этого делать. Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что реально веришь в свой дом. Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power. Ты — моя любовь. С Днем рождения!", — обратился к девушке Дантес и поделился редкими фото со своей избранницей, которые были сделаны на заднем дворе их загородного дома под Киевом.

Кацурина отреагировала лаконично. "Вова! Ну, что ты делаешь!", — написала смущенная девушка.

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Кто такой Владимир Дантес

Владимир Дантес — украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы" ("Дантес & Олейник").

По данным Википедии, 8 июля 2015 года вступил в брак с солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. 18 марта 2022 года пара заявила о разводе в своём Instagram. После расставания с Дорофеевой начал встречаться с Дашей Кацуриной, бывшей женой своего друга Михаила Кацурина, который в 2023 году женился на Наде Дорофеевой. Играет в любительской футбольной команде представителей шоу-бизнеса "Маэстро".

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