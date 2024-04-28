Дантес нежно поздравил Кацурину с днем рождения и показал совместные фото

Известный украинский поп-певец, комик и блогер Владимир Дантес душевно поздравил через страницу в Instagram свою возлюбленную, бизнесвумен-дизайнера Дашу Кацурину с днем рождения. Ей исполнилось 29.
"Ты очень красивая. У тебя неповторимый вкус. Ты умеешь принимать трудные решения. Ты умеешь дружить. Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной. Ты невероятная мама. Ты возвращаешься в свою страну, когда все вокруг не советуют этого делать. Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что реально веришь в свой дом. Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power. Ты — моя любовь. С Днем рождения!", — обратился к девушке Дантес и поделился редкими фото со своей избранницей, которые были сделаны на заднем дворе их загородного дома под Киевом.
Кацурина отреагировала лаконично. "Вова! Ну, что ты делаешь!", — написала смущенная девушка.
Кто такой Владимир Дантес
Владимир Дантес — украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы" ("Дантес & Олейник").
По данным Википедии, 8 июля 2015 года вступил в брак с солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. 18 марта 2022 года пара заявила о разводе в своём Instagram. После расставания с Дорофеевой начал встречаться с Дашей Кацуриной, бывшей женой своего друга Михаила Кацурина, который в 2023 году женился на Наде Дорофеевой. Играет в любительской футбольной команде представителей шоу-бизнеса "Маэстро".
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