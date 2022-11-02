Данилко выдал неожиданные откровение о Пугачевой

Андрей Данилко, Алла Пугачева / скриншот Инстаграм Пугачева, Сердючка

Украинский шоумен Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, сделал заявление о сбежавшей из России Алле Пугачевой.

В интервью Екатерине Гордеевой украинский артист рассказал о своих отношениях с Примадонной.

Он вспомнил 2007 год, когда представлял Украину на "Евровидении" с песней Dancing Lasha Tumbai. Верка Сердючка показала один из лучших результатов, заняв 2-е место с 235 очками.

"В 2007 году она защищала меня после "Евровидения". Пугачева понимала, что это была заказуха, и не было тяжело. Я всегда на ее стороне, я видел Аллу трогательной", - заявил он.

Напомним, ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.

Также Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину.

В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

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