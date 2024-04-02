Дали 10 лет: украинской артистке огласили приговор за прославление "русского мира"

В Ровно судили народную артистку Украины, выступавшую на концерте, посвященном оккупации Россией украинских земель.
По информации издания Радио Трек, речь идет о Ружене Рублевой, жительнице Херсона, которая более 20 лет работала в местном театре, имела звание Народной и пошла на сотрудничество с врагом.
Издание сообщает, что оккупанты назначили ее директором музыкальных школ, а впоследствии женщина возглавила еще и русский магнитопровод в Геническе.
"Коллаборантка занималась пропагандой и активно участвовала в мероприятиях, организуемых РФ", - сообщает издание.
Рублева также выступала на концерте в сопровождении хора войск русской нацгвардии.
Кто такая Ружена Рублева
Ружена Рублева - украинская театральная актриса и хормейстерша, музыкальный педагог, член Национального союза театральных деятелей Украины, заслуженная (2009) и народная (2021) артистка Украины. По данным Википедии, она является колаборанткой с 2022 года.
Ровенский городской суд признал Рублеву виновной и приговорил к 10 годам заключения.
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Напомним, ранее скандальная певица Соловий рассказала про свой первый интимный опыт, который состоялся довольно рано. "Я достаточно рано развилась", - отметила Кристина. 31-летняя артистка подчеркнула, что мама не знала про ее приключения. Однако заметила в девушке перемены после того, как та не ночевала дома.
Ранее также Кудрявцева публично призналась в любви мужчине в своих соцсетях. Поздравление было "приправлено" щепоткой иронии по поводу того, что Сергей не молодеет
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