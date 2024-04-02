Дали 10 лет: украинской артистке огласили приговор за прославление "русского мира"

Предательница Украины получит 10 лет за то, что встала на сторону оккупантов.

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Теперь артистке грозит 10 лет / Коллаж Главред, фото pnp.ru, radiotrek.rv.ua

В Ровно судили народную артистку Украины, выступавшую на концерте, посвященном оккупации Россией украинских земель.

По информации издания Радио Трек, речь идет о Ружене Рублевой, жительнице Херсона, которая более 20 лет работала в местном театре, имела звание Народной и пошла на сотрудничество с врагом.

Издание сообщает, что оккупанты назначили ее директором музыкальных школ, а впоследствии женщина возглавила еще и русский магнитопровод в Геническе.

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"Коллаборантка занималась пропагандой и активно участвовала в мероприятиях, организуемых РФ", - сообщает издание.

Рублева также выступала на концерте в сопровождении хора войск русской нацгвардии.

Кто такая Ружена Рублева Ружена Рублева - украинская театральная актриса и хормейстерша, музыкальный педагог, член Национального союза театральных деятелей Украины, заслуженная (2009) и народная (2021) артистка Украины. По данным Википедии, она является колаборанткой с 2022 года.

Ровенский городской суд признал Рублеву виновной и приговорил к 10 годам заключения.

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