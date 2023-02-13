"Да вас ненавидит весь мир": Волочковой и Джигурде досталось за поддержку войны

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда уже открыто поддерживают вторжение России в Уркаине.

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова с Никитой Джигурдой возмутили пользователей сети "патриотической" позицией.

На своей страничке в Instagram одиозная балерина опубликовала видео с пресс-конференции, на которой они рассказали о своей "патриотическом" клипе.

Не секрет, что Волочкова с Джигурдой поддерживают военное вторжение России в Украину. Поклонники балерины в очередной раз высказали все, что думают о ее позиции.

"Пресс-конференция???? Джигурда? Волочкова? Это прикол?", "Мысли как блохи, в разные стороны, о чем говорит что говорит, словесный понос какой-то", "Это безобразие не имело ни какого отношения к патриотизму" "Настоящие патриоты должны выступить против агрессивной войны, развязанной Россией и за выведение русского войска с чужих территорий", "Да вас ненавидит весь мир", "Вам нужно лечиться!", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова с Джигурдой / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой и Джигурды: