"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

Тысячи комментаторов бурно обсуждают поведение Максима Галкина.

https://stars.glavred.info/da-skolko-mozhno-u-galkina-trebuyut-prekratit-publikaciyu-foto-10737104.html Ссылка скопирована

Максим Галкин сейчас - муж Аллы Пугачевой показал свежее сэлфи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Вкратце:

Максим Галкин "атакует" поклонников свежим контентом

В комментариях артиста умоляют прекратить это делать

Перед зимними праздниками Максим Галкин устроил затишье в социальных сетях - он не появлялся в своем блоге в Instagram практически месяц. Но недавно комик вернулся, и обрушил на подписчиков целую бурю свежих фото и видео.

Как выяснилось, вместе с семьей шоумен отдыхает в Куршевеле. На кадрах можно рассмотреть результаты кропотливой работы 49-летнего Галкина над своей внешностью.

видео дня

К примеру, недавно Максим опубликовал сэлфи, на котором позирует в спортивном лонгсливе. Одежда эффектно подчеркнула мышцы комика. Также он перестал брить бороду. Щетина, аккуратная прическа и уверенный взгляд Максима Галкина сильно впечатлили его поклонников. В комментариях они в шутку возмущаются, что новые фото хороши настолько, что буквально мучают их, и требуют прекратить "издевательства".

Максим Галкин сейчас - муж Аллы Пугачевой показал свежее сэлфи / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин сейчас - муж Аллы Пугачевой показал свежее сэлфи / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин сейчас - муж Аллы Пугачевой показал свежее сэлфи / фото: instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред