"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

Вкратце:
- Максим Галкин "атакует" поклонников свежим контентом
- В комментариях артиста умоляют прекратить это делать
Перед зимними праздниками Максим Галкин устроил затишье в социальных сетях - он не появлялся в своем блоге в Instagram практически месяц. Но недавно комик вернулся, и обрушил на подписчиков целую бурю свежих фото и видео.
Как выяснилось, вместе с семьей шоумен отдыхает в Куршевеле. На кадрах можно рассмотреть результаты кропотливой работы 49-летнего Галкина над своей внешностью.
К примеру, недавно Максим опубликовал сэлфи, на котором позирует в спортивном лонгсливе. Одежда эффектно подчеркнула мышцы комика. Также он перестал брить бороду. Щетина, аккуратная прическа и уверенный взгляд Максима Галкина сильно впечатлили его поклонников. В комментариях они в шутку возмущаются, что новые фото хороши настолько, что буквально мучают их, и требуют прекратить "издевательства".
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
