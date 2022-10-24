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"Да мы тебя вообще не любили": Лолита прокомментировала травлю Пугачевой в РФ

24 октября 2022, 13:54

Милявская, ожидаемо, не встала на сторону бывшей подруги.

Лолита Милявская, Алла Пугачева
Лолита Милявская рассказала, что думает про травлю Пугачевой в РФ / facebook.com/LolitaMilyavskaya, instagram.com/alla_orfey

Певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая одобряет войну в Украине с фантомными бендеровцами на каждом шагу, вынырнула из делирия и сделала заявление про Аллу Пугачеву, ее отъезд и травлю в РФ.

Ранее артистки были подругами, Милявская немного завидовала успеху Примадонны, называла великой. Война отделила зерна от плевел, и настоящие артисты с принципами стали изгоями в стране, пропитанной пропагандой.

Уроженка Мукачево Лолита решила прогнуться перед кровавой кремлевской властью, чтобы сохранить крохи заработка и популярности, Пугачева поддержала антивоенную позицию мужа и покинула РФ, из-за чего она и ее семья стали персонами нон-грата.

Об этом событии высказалась сама Милявская в интервью для рашистского ток-шоу. "Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению. И тут же публика говорит: "Да мы тебя вообще не любили", - резюмировала она.

Псевдофилософское суждение можно оценить двояко - Лолита опять "выразила" свою позицию, не сказав ничего конкретного.

Ранее скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

Также 58-летняя певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, но поддерживает убийства мирных украинцев российскими солдатами, рассказала, что испытывает благодарность к россии за возможности, которые получила от страны для реализации себя как артиста.

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