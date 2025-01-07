"Чувствуют себя хорошо": Василий Вирастюк стал отцом пятый раз

Кратко:
- Василий Вирастюк вышел на связь с поклонниками
- Спортсмен сообщил о рождении пятого сына
Украинский стронгмен Василий Вирастюк и его любимая – украинская дизайнер Ирина Зинченко стали родителями еше раз.
Отметим, у Василия есть трое детей от бывшей жены, а с Ириной это уже его второй ребенок.
На своей странице в Instagram Вирастюк сообщил радостную новость поклонникам и даже рассекретил, что мальчика назвали Ярославом.
"По моей линии – пятый сын. Рост 58 см, вес 3850 г. Мама, сын и папаша чувствуют себя отлично", – сообщил спортсмен.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.
Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.
Вас может заинтересовать:
- Путинист Филипп Киркоров попал в громкий скандал - что произошло
- "Сам на шее сидит и дочку привез": жених предательницы Лорак опозорился в Сети
- "В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника
Кто такой Василий Вирастюк?
Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред