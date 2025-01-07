"Чувствуют себя хорошо": Василий Вирастюк стал отцом пятый раз

Василий Вирастюк скрывал, что его избранница была беременной.

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У Василия Вирастюка пополнение в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Кратко:

Василий Вирастюк вышел на связь с поклонниками

Спортсмен сообщил о рождении пятого сына

Украинский стронгмен Василий Вирастюк и его любимая – украинская дизайнер Ирина Зинченко стали родителями еше раз.

Отметим, у Василия есть трое детей от бывшей жены, а с Ириной это уже его второй ребенок.

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На своей странице в Instagram Вирастюк сообщил радостную новость поклонникам и даже рассекретил, что мальчика назвали Ярославом.

"По моей линии – пятый сын. Рост 58 см, вес 3850 г. Мама, сын и папаша чувствуют себя отлично", – сообщил спортсмен.

Василий Вирастюк назвал сына Ярославом / фото: скрин instagram.com, Василий Вирастюк

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Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.

Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.

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Кто такой Василий Вирастюк? Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

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