Чуплан Хаматова запретила приближаться к себе российской журналистке

Чуплан Хаматова. Фото Информинг

Российская актриса Чулпан Хаматова, которая не поддержала войну в Украине и открыто заявила об этом, играла в постановке Нового Рижского театра в Латвии. После спектакля у входа ее ждали поклонники, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Среди толпы оказалась и журналистка, которой ранее актриса уже давала интервью.

Скорее всего, журналистка была российская и хотела задавать неприятные вопросы, ответы на которые она перекрутит, в любом случае.

Представительница СМИ хотела договориться по поводу новой рабочей встречи и, пользуясь тем, что они уже знакомы, двинулась навстречу Чулпан, выходившей из гримерки.

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"Отойдите на пять метров! — закричала женщина, сопровождающая Хаматову. — Дайте нам пройти! В этот момент сама актриса сквозь зубы выдала: "Не смейте ко мне приближаться", — описывает ситуацию очевидец.

Российские СМИ также сообщили, что с Чулпан попытались сфотографироваться многочисленные ожидающие поклонники, но звезду сериала "Зулейха открывает глаза" уже было не остановить. "Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!", — закричала она.

Напомним, ранее украинская певица и актриса Надежда Мейхер не устает восхищать своих поклонников красотой и талантом дизайнера.

На странице ее авторской одежды в Instagram появился соблазнительный анонс нового костюма, сшитого из алого бархата. Для промо-кампании этой коллекции был заснят целый ролик.

По сюжету сама Мейхер прогуливается в бархатном костюме-двойке по улицам. Ее волосы собраны в гульку, лишь две непослушные пряди выбиваются у лба.

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