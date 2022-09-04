Чуплан Хаматова запретила приближаться к себе российской журналистке

Российская актриса явно обозначила свою позицию относительно войны в Украине.
Российская актриса Чулпан Хаматова, которая не поддержала войну в Украине и открыто заявила об этом, играла в постановке Нового Рижского театра в Латвии. После спектакля у входа ее ждали поклонники, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Среди толпы оказалась и журналистка, которой ранее актриса уже давала интервью.
Скорее всего, журналистка была российская и хотела задавать неприятные вопросы, ответы на которые она перекрутит, в любом случае.
Представительница СМИ хотела договориться по поводу новой рабочей встречи и, пользуясь тем, что они уже знакомы, двинулась навстречу Чулпан, выходившей из гримерки.
"Отойдите на пять метров! — закричала женщина, сопровождающая Хаматову. — Дайте нам пройти! В этот момент сама актриса сквозь зубы выдала: "Не смейте ко мне приближаться", — описывает ситуацию очевидец.
Российские СМИ также сообщили, что с Чулпан попытались сфотографироваться многочисленные ожидающие поклонники, но звезду сериала "Зулейха открывает глаза" уже было не остановить. "Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!", — закричала она.
Напомним, ранее украинская певица и актриса Надежда Мейхер не устает восхищать своих поклонников красотой и талантом дизайнера.
На странице ее авторской одежды в Instagram появился соблазнительный анонс нового костюма, сшитого из алого бархата. Для промо-кампании этой коллекции был заснят целый ролик.
По сюжету сама Мейхер прогуливается в бархатном костюме-двойке по улицам. Ее волосы собраны в гульку, лишь две непослушные пряди выбиваются у лба.
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